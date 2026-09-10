Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRATIO NACIJI: Ne nasedamo na provokacije, jer najbrže rastemo u Evropi

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

10. 09. 2026. u 18:27 >> 18:32

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se obratio naciji i ukratko govorio o provokacijama iz Sarajeva, saradnji sa Francuskom i izjavama pojedinih blokadera kojima se poziva na ubistvo predsednika Republike.

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ СЕ ОБРАТИО НАЦИЈИ: Не наседамо на провокације, јер најбрже растемо у Европи

Foto: Printscreen/Tanjug

O huškačkim izjavama iz Sarajeva

 - Srbija da suspendije sa Srpkom ili obratno? Što se tiče Heleza, to je nažalost veoma loša, zlostuna i huškačka izjava, nećemo odgovarati provokativno. Neki ljudi sebe svakkao precenjuju, druge svakako potcenjuju. Neka rade svoje posao. Iz takvih emocija, vi jasno vidite šta misle o Rpublici Srpskoj i Dejtonu. Neka rade svoje posao. Možemo da istrpimo, dok imamo najvišu stopu rasta u Evropi. Treba da idemo u rat? Ja to ne želim - istakao je Vučić.

Foto: Printskrin Tanjug

Obraćanje Aleksandra Vučića

O vojnoj saradnji sa Francuskom

 - Razgovarali smo o rafalima, treba da razgovaramo o kupovini H-125. To nam je posao - istakao je predsednik.

O izajavi Jove Bakića da će predsednik plivati u Savi

 - Rekao sam da ću da plivam. Ja sam samo do izvesnog datuma predsednik Srbije, posle toga ću komentarisati takve stvari - zaključuje Vučić.

BONUS VIDEO: Jovo Bakić otvoreno ruši ustavni poredak

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