Politika

VUČIĆ NAJAVIO NOVO JAČANJE VOJSKE: Sa Francuzima razgovaramo o "Rafalima" i H-125

В.Н.

10. 09. 2026. u 18:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji posle učešća na panelu u okviru Foruma GLOBSEC BELTALKS.

ВУЧИЋ НАЈАВИО НОВО ЈАЧАЊЕ ВОЈСКЕ: Са Французима разговарамо о Рафалима и Х-125

Foto: Printskrin Tanjug

Predsednik je govorio o vojnoj saradnji sa Francuskom.

 - Razgovarali smo o rafalima, treba da razgovaramo o kupovini H-125. To nam je posao - istakao je predsednik.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje
Svet

0 0

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje

ČLANOVI porote u suđenju Lindzi Klansi prvi su put javno otkrili šta se događalo tokom većanja i zašto je proces, koji je privukao veliku pažnju javnosti, poništen bez presude. Tri porotinice, među kojima i predsednica porote, ispričale su da je veće bilo spremno da donese oslobađajuću presudu, no odluku je blokirao jedan porotnik, piše BBC.

09. 09. 2026. u 10:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI

JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI