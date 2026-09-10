VUČIĆ NAJAVIO NOVO JAČANJE VOJSKE: Sa Francuzima razgovaramo o "Rafalima" i H-125
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji posle učešća na panelu u okviru Foruma GLOBSEC BELTALKS.
Predsednik je govorio o vojnoj saradnji sa Francuskom.
- Razgovarali smo o rafalima, treba da razgovaramo o kupovini H-125. To nam je posao - istakao je predsednik.
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