VUČIĆ POSLAO ENIGMATIČNU PORUKU BAKIĆU: Ja sam predsednik samo do izvesnog datuma, posle ću komentarisati "takve stvari"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji posle učešća na panelu u okviru Foruma GLOBSEC BELTALKS.
Predsednik je komentarisao izjavu Jove Bakića da će plivati u Savi.
- Rekao sam da ću da plivam. Ja sam samo do izvesnog datuma predsednik Srbije, posle toga ću komentarisati takve stvari - zaključio je Vučić.
BONUS VIDEO:
Jovo Bakić otvoreno ruši ustavni poredak
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