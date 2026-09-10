Politika

VUČIĆ POSLAO ENIGMATIČNU PORUKU BAKIĆU: Ja sam predsednik samo do izvesnog datuma, posle ću komentarisati "takve stvari"

В.Н.

10. 09. 2026. u 18:48

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji posle učešća na panelu u okviru Foruma GLOBSEC BELTALKS.

ВУЧИЋ ПОСЛАО ЕНИГМАТИЧНУ ПОРУКУ БАКИЋУ: Ја сам председник само до извесног датума, после ћу коментарисати такве ствари

Foto: Printskrin Tanjug

Predsednik je komentarisao izjavu Jove Bakića da će plivati u Savi.

 - Rekao sam da ću da plivam. Ja sam samo do izvesnog datuma predsednik Srbije, posle toga ću komentarisati takve stvari - zaključio je Vučić.

BONUS VIDEO:

Jovo Bakić otvoreno ruši ustavni poredak

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