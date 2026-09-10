STAROVIĆ ODGOVORIO HELEZU: Zahtevi za ukidanje Republike Srpske guraju Balkan prema ivici sukoba

VODEĆI političari u Bosni i Hercegovini ponovo otvoreno pozivaju na poteze koji destabilizuju region i krše Dejtonski sporazum, upozorio je Nemanja Starović

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- Vodeći bosanski političari ponovo otvoreno pozivaju na poteze koji bi destabilizovali Balkan, bez ikakvog obzira prema Dejtonskom sporazumu koji je i dalje temelj regionalnog mira. Zahtev ministra odbrane Zukana Heleza za ukidanjem Republike Srpske razotkriva dugogodišnji cilj bošnjačke političke elite, koji više nije ni umotan u građanski narativ. Prihvatanje takvih izjava kao normalnih ne očuvava mir. Time se povlađuje etničkom nacionalizmu i Balkan dodatno gura prema ivici - rekao je Starović.





Once again, leading Bosniak politicians are openly calling for moves that would destabilize the Balkans, in utter disregard of the Dayton Accords that still underpin regional peace. Defence Minister Zukan Helez’s demand that Republika Srpska be dismantled lays bare a… pic.twitter.com/H3kgToMCTL — Nemanja Starović (@nstarovic) September 10, 2026



Podsetimo, četrnaest poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) uputilo je, na preko osam stotina adresa u Evropi, SAD, Ujedinjenom Kraljevstvu, inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske.