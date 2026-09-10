STAROVIĆ ODGOVORIO HELEZU: Zahtevi za ukidanje Republike Srpske guraju Balkan prema ivici sukoba
VODEĆI političari u Bosni i Hercegovini ponovo otvoreno pozivaju na poteze koji destabilizuju region i krše Dejtonski sporazum, upozorio je Nemanja Starović
- Vodeći bosanski političari ponovo otvoreno pozivaju na poteze koji bi destabilizovali Balkan, bez ikakvog obzira prema Dejtonskom sporazumu koji je i dalje temelj regionalnog mira. Zahtev ministra odbrane Zukana Heleza za ukidanjem Republike Srpske razotkriva dugogodišnji cilj bošnjačke političke elite, koji više nije ni umotan u građanski narativ. Prihvatanje takvih izjava kao normalnih ne očuvava mir. Time se povlađuje etničkom nacionalizmu i Balkan dodatno gura prema ivici - rekao je Starović.
Podsetimo, četrnaest poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) uputilo je, na preko osam stotina adresa u Evropi, SAD, Ujedinjenom Kraljevstvu, inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske.
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