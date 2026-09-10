Politika

STAROVIĆ ODGOVORIO HELEZU: Zahtevi za ukidanje Republike Srpske guraju Balkan prema ivici sukoba

В.Н.

10. 09. 2026. u 14:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VODEĆI političari u Bosni i Hercegovini ponovo otvoreno pozivaju na poteze koji destabilizuju region i krše Dejtonski sporazum, upozorio je Nemanja Starović

СТАРОВИЋ ОДГОВОРИО ХЕЛЕЗУ: Захтеви за укидање Републике Српске гурају Балкан према ивици сукоба

Foto: Franz Perc/Alamy/Profimedia

- Vodeći bosanski političari ponovo otvoreno pozivaju na poteze koji bi destabilizovali Balkan, bez ikakvog obzira prema Dejtonskom sporazumu koji je i dalje temelj regionalnog mira. Zahtev ministra odbrane Zukana Heleza za ukidanjem Republike Srpske razotkriva dugogodišnji cilj bošnjačke političke elite, koji više nije ni umotan u građanski narativ. Prihvatanje takvih izjava kao normalnih ne očuvava mir. Time se povlađuje etničkom nacionalizmu i Balkan dodatno gura prema ivici - rekao je Starović.



Podsetimo, četrnaest poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) uputilo je, na preko osam stotina adresa u Evropi, SAD, Ujedinjenom Kraljevstvu, inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA ĆUTE Žestok odgovor Moskve Briselu zbog napada na Srbiju: Krvožednost i ljudožderski odnos EU prema Ratku Mladiću

"NEKA ĆUTE" Žestok odgovor Moskve Briselu zbog napada na Srbiju: Krvožednost i ljudožderski odnos EU prema Ratku Mladiću