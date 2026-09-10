STARINSKE OBLANDE SA ČOKOLADNIM FILOM: Ukus detinjstva koji spaja generacije
DOMAĆE oblande sa bogatim, kuvanim filom od mleka, šećera i čokolade predstavljaju vanvremenski klasik među sitnim kolačima, idealan za slave, rođendane ili svakodnevno uživanje uz kafu.
Ova poslastica nas vraća u detinjstvo, a tajna njenog savršenog ukusa leži u strpljivom kuvanju karamel fila koji oblandama daje prepoznatljivu teksturu i dugotrajnu svežinu.
Sastojci
- 1 pakovanje velikih oblandi (5 listova)
- 1 litar mleka
- 600 g šećera
- 250 g maslaca (ili margarina)
- 100 g čokolade za kuvanje
- 1 kesica vanilin šećera (po želji)
Priprema
U veću šerpu sipajte mleko i šećer, pa promešajte. Stavite na srednju vatru da provri. Kada proključa, smanjite temperaturu i kuvajte na laganoj vatri oko 1,5 do 2 sata, uz povremeno mešanje.
Fil treba da uvri, dobije svetlo smeđu boju i gustinu sirupa. Kada se fil zgusne, sklonite šerpu sa ringle. Odmah ubacite kockice maslaca i izlomljenu čokoladu za kuvanje. Mešajte žicom ili varjačom dok se sve potpuno ne istopi i sjedini.
Ostavite fil da se prohladi oko 10–15 minuta. Ne sme da bude vreo kako oblande ne bi postale žilave, ali ne sme da bude ni potpuno hladan kako bi se lepo razmazivao.
Postavite prvi list oblande na ravnu površinu (krupnija rešetka okrenuta nagore). Premažite ravnomerno četvrtinom fila. Postupak ponavljajte dok ne potrošite materijal, završavajući petim listom oblande koji se ne maže.
Preko nafilovane oblande stavite papir za pečenje, a preko njega težak predmet (npr. pleh sa nekoliko knjiga).
Ostavite kolač preko noći na hladnom mestu da se listovi dobro slepe i omekšaju. Sutradan oštrim nožem ili skalpelom isecite na štangle ili romboide i poslužite.
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