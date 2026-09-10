Politika

PETKOVIĆ ALARMIRAO FRANCUZE: Srbima na KiM su ugrožena sva prava, Priština nasilno destabilizuje teren

В.Н.

10. 09. 2026. u 13:11

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DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković naveo je danas da je specijalnog izaslanika Francuske za Zapadni Balkan Renea Trokaza upoznao sa aktuelnom situacijom u južnoj srpskoj pokrajini, kao i da su razgovarali o temama koje se tiču izuzetno teškog položaja srpskog naroda.

ПЕТКОВИЋ АЛАРМИРАО ФРАНЦУЗЕ: Србима на КиМ су угрожена сва права, Приштина насилно дестабилизује терен

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIC/ nr

Petković je na Instagramu naveo da je Trokazu ukazao na brojne eskalatorne, jednostrane i protivpravne poteze Prištine, arbitrarna hapšenja, otimanje i rušenje srpske imovine, ugrožavanje osnovnih ljudskih prava našeg naroda, kao i prava Srpske pravoslavne crkve.

Dodao je da je u razgovoru posebno istakao da u Prištini ne postoji spremnost da se formira Zajednica srpskih opština niti politička volja za nastavkom dijaloga u Briselu.

Naglasio je da umesto razgovora, vlast Aljbina Kurtija pribegava nasilnim potezima koji ruše sve do sada postignute tekovine i destabilizuju situaciju na terenu.

- Bilo mi je zadovoljstvo da sinoć u Beogradu ugostim gospodina Renea Trokaza, specijalnog izaslanika Republike Francuske za zapadni Balkan i to u trenutku kada predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Parizu na poziv predsednika Emanuela Makrona - istakao je Petković.

Naveo je i da se zahvalio Trokazu na spremnosti da Francuska uvek sasluša poziciju Srbije i srpskog naroda, posebno po pitanju Kosova i Metohije i naporima da se kroz dijalog osiguraju mir i stabilnost na ovim prostorima.

(Tanjug)

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