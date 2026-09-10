Košarka

"Svi su dobri, ali on je iznenađenje za mene!" Žofri Lovernj posebno izdvojio jednog saigrača pred start nove sezone Partizana

Filip Milošević

10. 09. 2026. u 14:34

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Centar Partizana, Žofri Lovernj, obratio se medijima na otvorenom treningu crno-belih.

Сви су добри, али он је изненађење за мене! Жофри Ловерњ посебно издвојио једног саиграча пред старт нове сезоне Партизана

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nedostajali su vam treninzi, Partizan, utakmice?

“Nisu mi nedostajali treninzi, nedostajali su mi Partizan i utakmice. Trenirao sam, ali sam se i odmarao. Dobro se osećam i spreman sam za sezonu”.

Kako se fizički osećate, jeste li zdravi i potpuno spremni?

“Da, zdrav sam. Sve je okej, sve je u redu”.

Kako vam deluje nova, prilično renovirana ekipa Partizana?

“Imamo dobar tim. Sada moramo da radimo i mislim da nam treba vremena da napravimo tim. Neće biti tako lako, ali imamo sve što nam je potrebno”.

Sada ste imali više prilike da radite sa trenerom Penjarojom. Šta traži od vas kao jednog od najiskusnijih igrača u ekipi?

“Od mene traži da budem dobar primer svima i da se borim. Moram da se borim. Videćemo kako će biti, ali, kao što sam rekao, osećam se dobro i igram dobro”.

Ima mnogo novih igrača. Da li vam je neko od novajlija posebno zapao za oko?

“Svi su dobri, ali mislim da je Lamar za mene prijatno iznenađenje. Baš je jak i dobro razume igru. Mislim da će biti super”.

Sutra ćete posle dva i po meseca ponovo biti pred navijačima. Ima li uzbuđenja?

“Da, naravno. Uzbuđen sam. Znam da igramo napolju, ali biće puno. Svi smo uzbuđeni”.

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