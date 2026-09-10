ZVEZDE NAMEŠTAJU NOVAC I USPEH OD 14. DO 20. SEPTEMBRA: Ova 3 znaka će plivati u parama, a jedan čeka veliku nagradu čak 8 godina

NEDELjA od 14. do 20. septembra 2026. godine mogla bi da bude posebno povoljna za tri znaka Zodijaka kada su u pitanju novac, posao i osećaj finansijske sigurnosti. Ipak, ovog puta astrološka poruka nije samo u tome koliko će novca stići na račun, već i u sposobnosti da prepoznamo ono što smo već postigli.

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Umesto neprestanog pomeranja granice i razmišljanja "biću zadovoljan tek kada...", naredni dani podsećaju da uspeh ima smisla tek kada sebi dozvolimo da u njemu i uživamo. Ne mora to da bude veliko putovanje, ogromna kupovina ili ostvarenje konačnog finansijskog cilja. Ponekad je dovoljno da prestanemo da živimo kao da pravi život počinje tek kada na računu bude određena cifra.

Za Vagu, Strelca i Ribe ova nedelja može da donese upravo takvu promenu perspektive, ali i konkretne prilike za veću sigurnost, korisna partnerstva i nagradu za trud iz prethodnih godina.

Vaga

Vage često imaju zanimljiv odnos prema uspehu: čim dostignu jedan cilj, već gledaju prema sledećem. Ambicija sama po sebi nije problem, ali zbog neprestanog pomeranja granice lako mogu da zaborave koliko su već postigle.

Ponedeljak donosi posebno snažnu energiju kada se Mesec i Venera spoje u Škorpiji, a za Vage je ovo područje povezano sa novcem, vrednostima i osećajem materijalne sigurnosti.

Moguće je da će prvi impuls biti da odmah postavite novi finansijski cilj, napravite još veći plan ili odlučite da morate još više da radite. Međutim, astrološka poruka ove nedelje ide u potpuno drugom smeru: zastanite.

Pogledajte šta danas imate, a što vam je pre nekoliko godina možda izgledalo nedostižno. Priuštite sebi nešto što vas raduje, proslavite rezultat koji ste ostvarili ili jednostavno dozvolite sebi da neko vreme ne jurite sledeću stepenicu.

Za Vage se obilje ove nedelje ne meri samo novcem, već slobodom koju im ono što su već izgradile omogućava.

Strelac

Strelčevi vole osećaj nezavisnosti, a mnogi pripadnici ovog znaka žele da znaju da su uspeh napravili sami. Međutim, upravo bi ta potreba da sve postignu bez tuđe pomoći mogla da bude ono što ih trenutno koči.

Tokom ove nedelje fokus se pomera na partnerstva, saradnju i ljude sa kojima možete da napravite nešto veće nego sami.

U sredu asteroid Juno kreće direktno kroz Jarca, što može da otvori prostor za ozbiljne i dugoročno korisne veze. Kod nekih Strelčeva to može da se odnosi na emotivni odnos, ali je energija posebno zanimljiva i za poslovne saradnje, dogovore i povezivanje sa osobom koja može da doprinese njihovom profesionalnom ili finansijskom napretku.

Ključ je u tome da ne odbijete dobru priliku samo zato što ste zamišljali da ćete do cilja stići sami.

Ovo nije nedelja za kratkotrajne dogovore koji izgledaju spektakularno, ali brzo nestaju. Najviše mogu da dobiju Strelčevi koji biraju stabilne ljude, ozbiljne dogovore i partnerstva koja imaju budućnost.

Uspeh koji dolazi možda neće biti isključivo vaš, ali bi upravo zato mogao da bude mnogo veći.

Ribe

Za Ribe bi ovo mogao da bude najzanimljiviji finansijski period od sva tri znaka, jer se priča koja je počela još 2018. godine približava završnoj fazi.

Prethodnih osam godina mnoge Ribe mogle su da prolaze kroz promene koje nisu bile vezane samo za količinu novca koju imaju, već i za mnogo dublje pitanje: koliko veruju da zaslužuju sigurnost, obilje i život bez stalnog straha od gubitka.

Bilo je perioda stabilnosti, ali i trenutaka kada se vraćao osećaj da sve može preko noći da nestane. Sada se ta priča menja.

U četvrtak retrogradni Hiron ponovo ulazi u Ovna, znak koji Ribama aktivira oblast novca, ličnih vrednosti i finansijske sigurnosti. Njegov poslednji retrogradni prolazak kroz Ovna traje do 6. januara 2027. godine, a nakon što krene direktno, u ovom znaku ostaje do 14. aprila 2027.

Zbog toga naredni period može da predstavlja završnicu jednog veoma dugog ciklusa.

Za Ribe je najvažnije da ne odbace priliku samo zato što izgleda "previše dobro" ili zato što su navikle da očekuju da posle dobrog perioda mora da stigne problem. Ono za šta su radile prethodnih godina sada konačno može početi da daje rezultat.

Nagrada ne mora svima stići kao iznenadni veliki priliv novca. Kod nekoga će biti novi posao, kod nekoga veća zarada, stabilniji izvor prihoda ili jednostavno trenutak kada shvati da više ne živi sa istim finansijskim strahovima kao nekada.

Za Ribe počinje period u kojem je najvažnije jedno: da sebi dozvole da prime ono za šta su se dugo borile.

(YourTango)