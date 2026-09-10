DOMINIRAJU U EVROPI, KUBURE KOD KUĆE: PSŽ deklasirao Slovan, a u domaćoj ligi ima samo dva boda

Dok im u domaćem prvenstvu ne cvetaju ruže, pariski "sveci“ su već u prvom kolu Lige šampiona pokazali da u evropskim okvirima s njima neće biti šale.

Foto: Goran Čvorović

Visok ceh za gorčinu koja se za kratko vreme nakupila u nacionalnoj ligi platio je Slovan, koji je u Bratislavu ispraćen sa čak šest golova u mreži, što je bila najubedljivija pobeda do sinoćnjih mečeva na startu kontinentalnog šampionata.

Da nije bilo raspoloženog Sulejmana Kamare, koji se hitrim prodorima jedini izdvajao iz prosečnosti u redovima gostiju i postigao počasni pogodak, skor je mogao da bude perfektan. A mogao je da bude i još koji gol u mreži Slovaka, koju je, uprkos šest primljenih pogodaka, maestralno čuvao Dominik Takač.

PSŽ je posao praktično završio već u prvih pola sata. Usman Dembele je pogodio u 17. i 23. minutu, a onda je na scenu stupio novajlija Feran Tores. Španac je sa tri gola, u 31, 47. i 57. minutu, potpuno dotukao goste, da bi Fabijan Ruiz pred kraj u 88. minutu postavio konačnih 6:1. Tores je uz het-trik zasluženo proglašen za igrača utakmice, a prilikom zamene dobio je i čestitke od trenera i zemljaka Luisa Enrikea.

Maestralna evropska rapsodija odudara od onoga što Parižani trenutno prikazuju u Francuskoj. Posle tri prvenstvena kola imaju svega dva boda. Najpre su odigrali 2:2 u Renu, zatim istim rezultatom u Lilu, da bi ih Monako savladao 2:1 usred "Parka prinčeva". Ako se tome doda i poraz od Lansa 1:0 u Trofeju šampiona, "sveci" u četiri ovosezonske utakmice u domaćim okvirima još ne znaju za pobedu. To im je najlošiji prvenstveni start u poslednjih 19 godina.

Teško je oteti se utisku da zvezdama poput Kvarachelije, Duea, Dembelea i ostalih evropska pozornica trenutno mnogo više podiže adrenalin od prvenstvenih obaveza. Kao da za ekipu koja je navikla da dominira Francuskom pravi izazov počinje tek kada se čuju zvuci himne Lige šampiona.

Enrike, međutim, odbacuje zabrinutost i tvrdi da rezultati ne odražavaju igru njegove ekipe. Posle poraza od Monaka istakao je da je protivnik dva puta šutirao u okvir gola i oba puta pogodio. U Ligi šampiona stvari stoje sasvim drugačije. Ako je suditi po prvih 90 minuta, Parižani će i ove sezone biti strah i trepet Evrope.