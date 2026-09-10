TUŽILAŠTVO TRAŽI KAZNU ZA TAČIJA: Za ometanje pravde još 6 godina zatvora, a saradnicima prete dugogodišnje robije
SPECIJALIZOVANO tužilaštvo danas je predložilo Specijalizovanim većima u Hagu da bivšeg vođu tzv. OVK Hašima Tačija osudi na kaznu zatvora od šest godina zbog ometanja pravde.
Tužilac Džošua Hafets je u završnoj reči za Tačijeve saradnike Hajredina Kučija predložio kaznu zatvora od devet meseci, dok je za Fadilja Fazljijua, Isnija Kiljaja i Baškima Smakaja predložio da kazne zatvora od po tri godine.
- Na osnovu svih dokaza i činjenica tužilaštvo traži od vas, časni sude, da izreknete jedinu presudu koja bi bila u skladu sa zakonom, kao i dokazima i ovim činjenicama, to jest da ih oglasite krivim po svim tačkama optužnice, na osnovu ozbiljnosti i težine krivičnih dela i ukupnih faktora koje se uzimaju u obzir prilikom izricanja kazne u ovom predmetu i u vezi ovih optuženih - naglasio je tužilac.
On je rekao i da je tužilaštvo van razumne sumnje dokazalo optužbe, odnosno da su optuženi izvršili krivična dela za koja su optuženi. Nakon pauze, završnu reč izneće advokati optuženih. U ovom predmetu optuženi su Hašim Tači i još četvorica bivših pripadnika tzv. OVK - Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadilj Fazljiju i Hajredin Kuči.
Prema optužnici, u periodu od 12. aprila do 2. novembra 2023, tokom odvojenih, neprivilegovanih poseta u pritvorskom objektu, Hašim Tači je pružio Smakaju, Kiljaju, Fazljijuu i Kučiju poverljive informacije o svedocima tužilaštva u odvojenom predmetu koji se protiv Tačija vodi po optužnici za ratne zločine, naložio im da utiču na svedočenje svedoka tužilaštva i davao im detaljna uputstva kako to da učine.
Tači je u pritvoru u Hagu od novembra 2020. godine, a u odvojenom postupku mu se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, zajedno sa još trojicom bivših vođa tzv. OVK. Izricanje presude u tom predmetu zakazano je za 16. septembar, a tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za svu četvoricu optuženih.
(Tanjug)
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