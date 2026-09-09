Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ U JELISEJSKOJ PALATI: Kod Makrona na večeri sa najvećim svetskim liderima

В.Н.

09. 09. 2026. u 20:32

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekan je u Jelisejskoj palati u Parizu, gde će učestvovati na prvom Međunarodnom samitu o svemiru, velikom skupu koji okuplja predstavnike država, međunarodnih organizacija, nauke, vojske i privatnog sektora iz čitavog sveta.

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ У ЈЕЛИСЕЈСКОЈ ПАЛАТИ: Код Макрона на вечери са највећим светским лидерима

FOTO: KURIR TELEVIZIJA

Samit se održava u čuvenom Grand Paleu, a Vučić će govoriti tokom plenarne sesije posvećene budućnosti svemira u svetu koji prolazi kroz ubrzane tehnološke i geopolitičke promene, na temu "Budući svemir za svet koji se brzo menja".

Tokom boravka u francuskoj prestonici predviđeno je i da predsednik Srbije prisustvuje večeri koju Emanuel Makron organizuje u čast šefova država i vlada koji učestvuju na samitu.

Na Makronov poziv u Parizu će se okupiti gotovo 120 stranih delegacija.

Među učesnicima će biti šefovi država i vlada, predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija, parlamentarci, naučnici, vojni zvaničnici, astronauti, predstavnici velikih kompanija, civilnog društva, lokalnih zajednica i razvojnih banaka.

Učešćem Aleksandra Vučića, Srbija će biti predstavljena na skupu na kojem će se razgovarati o jednoj od industrija koje bi mogle da odrede tehnološki razvoj sveta u narednim decenijama.

(Kurir)

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