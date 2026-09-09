"AKO JE BODIROGA KADAR, ONDA NEĆEMO NA IZBORE“: Novi rat među blokaderima

- STAVILI Bodirogu za nosioca liste, a izbacili rektora Đokića. Koji mozak je to smislio, da mi je znati samo - navodi se u objavi na mreži X koja je pokrenula novu raspravu o stanju unutar blokaderskog i opozicionog tabora.

Foto: Marko Dimic/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Nova bura izbila je na društvenoj mreži X zbog navoda o sastavu Studentske liste i mogućnosti da Dejan Bodiroga bude jedan od njenih najistaknutijih kandidata.

Na jednom profilu, koji je jasno označen kao parodijski nalog, objavljeno je:

– Stavili Bodirogu za nosioca liste, a izbacili rektora Đokića. Koji mozak je to smislio, da mi je znati samo.

Objava je zatim izazvala niz komentara u kojima se otvoreno dovode u pitanje strategija, kandidati i odnosi unutar različitih opozicionih kolona.

„Plan je bio da se Studentska lista oslabi“

U odgovoru na objavu jedan korisnik tvrdi da je navodni plan bio da se oslabi Studentska lista, dok bi Pavle Grbović trebalo da oslabi PES.

– Pa plan je bio da se SL oslabi, a Grbović sruši PES. Faktor X je Ješić; on je dao smisao ES-u – napisao je korisnik.

Reč je o komentaru na društvenoj mreži, bez ponuđenih dokaza za tvrdnje o postojanju takvog plana.

Ipak, sama činjenica da se među korisnicima koji prate opozicionu scenu otvoreno govori o međusobnom rušenju i slabljenju lista dodatno pokazuje koliko su odnosi postali zategnuti.

Udar i na Bodirogu

Parodijski nalog potom je otišao još dalje i žestoko napao Bodirogu.

U objavi se navodi da ne zna „tri rečenice da spoji“ i dovode se u pitanje njegove kvalifikacije za političku ulogu.

– Ako je on kadar, onda ne treba ni da izlazimo na izbore – zaključuje se u objavi.

(Alo)