PLENKOVIĆ MERKA MESTO U BRISELU: Premijeru Hrvatske, baš kao i vladajućoj HDZ, ubrzano pada rejting pa se predsednik vlade usmerava

HDZ iz meseca u mesec gubi rejting, premijer Andrej Plenković je stalno na listi najnepopularnijih političara u Hrvatskoj, a prvi put posle deset godina javlja se mogućnost osnivanja nove političke stranke.

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Reč je o građanskoj inicijativi iz Gospića koja bi mogla da preraste u stranku, sa velikim izgledom da postane nezaobilazna. I to ne samo zbog toga što bi se borila protiv zagađenja okoline, već bi imala mnogo više tema za čijim rešenjima žudi čak 17 odsto neopredeljenih građana koji najčešće ne izlaze na izbore.

HDZ vrlo ozbiljno shvata neprijatno smanjenje popularnosti, koja će još padati, jer se sanacija opasnog otpada u Lici ne može brzo uraditi, kako to građani zahtevaju.

- Ako taj proces bude predugo trajao, a pogotovo ako se otpad premesti negde drugde u Hrvatskoj, mogao bi dodatno da revoltira građane i dovede do daljeg pada popularnosti HDZ - smatra politički analitičar Ivan Romac, koji zamera premijeru bahato ignorisanje problema i loš pokušaj da se protest u Zagrebu prikaže kao jugoslovenski i antihrvatski.

Ne veruju ekonomskom čudu ČINjENICA je da premijer za deset godina, otkako je na vlasti, nije bio u tako nezavidnom položaju u zemlji i da zbog vlastitog imidža mora da preduzme konkretne poteze. Slika protesta u Zagrebu ozbiljno je upozorenje ljudima koji vode državu da tako dalje ne može. Stalna prepucavanja sa Zoranom Milanovićem građani Hrvatske ocenjuju sramotnim za obojicu, a malo ko veruje i u hrvatsko "ekonomsko čudo" pošto su milijarde evra iz Evrope otišle, a da malo ko vidi rezultate.

Istovremeno, mnogo je veći rejting desno orijentisanog Mosta, stranke koja je u prošlosti bila u koaliciji sa HDZ, a posle razlaza postala je za Plenkovića "crvena marama". Analitičari smatraju da bi trend desničarskih stranaka u budućnosti mogao da raste i ugrozi HDZ, dok Most sanja uklanjanje Plenkovića i novu saradnju sa HDZ.

Kako se sve više komplikuju politički odnosi, ponovo se u javnosti plasiraju teze da Andreja Plenkovića čeka visoko mesto u Evropi. "Nacional" piše da Portugalac Pedro Vargas Santos David, novi vlasnik N1 televizije u Hrvatskoj, smatra da je hrvatski premijer najozbiljniji kandidat za budućeg predsednika Evropske komisije.

Do evropskih izbora je još daleko, kao što su daleko i dogovoranja o budućem vođstvu EU, ali Plenković je sve više zaokupljen evropskim temama. Neuobičajeno za njega, javno je kritikovao i šeficu Komisije Ursulu fon der Lejen zbog toga što nije odmah reagovala na događaje u Srbiji tokom sahrane Ratka Mladića.