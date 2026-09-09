Sve je bilo gotovo, a onda... Partizan ostao bez viđenog pojačanja?!
NIŠTA od novog pojačanja u Humskoj!
Američki košarkaš Kem Vitmor, koji se prethodnih dana dovodio u vezu sa beogradskim Partizanom, najverovatnije će ostati u NBA ligi.
Prema pisanju američkih medija, za njegove usluge ozbiljno su zainteresovani Čikago Bulsi, koji su spremni da mu ponude jednogodišnji ugovor blizu minimalca kako bi pojačali spoljnu liniju.
Vitmor (22) je prošlu sezonu proveo u Vašington Vizardsima, ali je zbog krvnog ugruška u desnom ramenu prevremeno završio takmičenje i od decembra nije kročio na teren. Nakon velike razmene pet klubova, završio je u Klivlendu, koji ga je ubrzo otpustio, čime je postao neograničeno slobodan agent.
Iako je Partizan pokazao veliko interesovanje za ovog krilnog igrača, ponuda iz Čikaga ga je udaljila od dolaska u Evroligu.
Vitmor je na NBA draftu 2023. godine izabran kao 20. pik od strane Hjustona. U dosadašnjoj NBA karijeri odigrao je 119 utakmica uz prosek od 10,5 poena i 3,3 skoka po meču. Iako su crno-beli potpuno rekonstruisali tim za novu sezonu, sve je izvesnije da Amerikanac neće biti jedno od pojačanja.
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