Politika

Kad nekultura postane lekcija (VIDEO)

В.Н.

06. 09. 2026. u 16:43

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DECU učimo pristojnosti, poštovanju i granicama, uvereni da će zapamtiti ono što im govorimo.

Кад некултура постане лекција (ВИДЕО)

Foto: Deposit/ mesike

Ona, ipak, mnogo pažljivije gledaju ono što radimo. Kada odrasli izgube meru, kontrolu i elementarnu kulturu, pred decom ostaje slika koja govori više od svake vaspitne lekcije. I zato se možda, pre nego što se zapitamo šta se dogodilo sa decom, moramo zapitati kakav smo im primer dali.

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