Kad nekultura postane lekcija (VIDEO)
DECU učimo pristojnosti, poštovanju i granicama, uvereni da će zapamtiti ono što im govorimo.
Ona, ipak, mnogo pažljivije gledaju ono što radimo. Kada odrasli izgube meru, kontrolu i elementarnu kulturu, pred decom ostaje slika koja govori više od svake vaspitne lekcije. I zato se možda, pre nego što se zapitamo šta se dogodilo sa decom, moramo zapitati kakav smo im primer dali.
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