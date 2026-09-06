PRVI U REDU DA NAPADNU SRBIJU I GENERALA MLADIĆA: Blokaderi optužili vlast za veličanje genocida (VIDEO)

POSLANICA ZLF je bez ikakvog srama napala državu jer obezbeđuje red i mir

Radivoje Pavicic/Tanjug

Poslanica opozicionog ZLF-a Jelena Jerinić, koja otvoreno podržava blokadersku listu, nastavila je sramnu hajku blokadera na sopstvenu državu i srpski narod, izrevši skandalozne i opasne optužbe na račun državnog vrha i generala Ratka Mladića.

Naime, gostujući u medijskoj trovačnici, Jerinićeva je bez ikakvog srama napala državu jer obezbeđuje red i mir, te sramno optužila Srbiju da zvanično podržava navodno "veličanje genocida":

- Neki od ovih ljudi su uzvikivali ime Ratka Mladića, nosili njegovu fotografiju. To sad sve koincidira takođe i sa ovom sahranom i, ja moram da kažem, državnoj podršci koja se pruža. Dakle, ovde se ne radi o nekakvom iskazivanju podrške od strane građana, samo od strane građana, osuđenom ratnom zločincu, već se zapravo radi o tome da država svojim resursima i prisustvom zvaničnika direktno podržava jednu masovnu manifestaciju veličanja genocida - rekla je Jerinićeva.

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