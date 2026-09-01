MACUT PREDSEDAVAO SKUPU NESVRSTANIH U BEOGRADU: "Dijalog i multilateralizam su neophodni za stabilniji svet"

PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut predsedavao je danas panel sesijom u okviru Komemorativnog sastanka na visokom nivou povodom obeležavanja 65. godišnjice Prve konferencije šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, održane u Beogradu od 1. do 6. septembra 1961. godine.

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Poželevši dobrodošlicu učesnicima sastanka u Beogradu, predsednik Vlade je naglasio da su danas međunarodne okolnosti drugačije, ali da su vrednosti Pokreta nesvestanih i dalje aktuelne.

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U vremenu brojnih sukoba i složenih geopolitičkih odnosa, Komemorativni sastanak predstavlja priliku da se ponovo ukaže na značaj dijaloga, multilateralizma i poštovanja međunarodnog prava, rekao je Macut.

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Premijer Macut je istakao da šest i po decenija posle konferencije koja je Beograd upisala u istoriju svetske diplomatije, srpska prestonica ponovo okuplja predstavnike različitih delova sveta i šalje poruku da su mir, dijalog, saradnja, ravnopravnost i međusobno poštovanje neophodni za prevazilaženje podela i izgradnju stabilnije budućnosti.

Kako je dodao, za Srbiju ovaj jubilej ima poseban značaj i naša zemlja sa posebnim poštovanjem čuva nasleđe Beogradske konferencije i nastavlja da razvija prijateljske odnose sa državama Afrike, Azije i Latinske Amerike.

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