POLITIČAR ĐOKIĆ UŽIVA ZA SVE PARE: Od "progona" do još jednog odmora i to u Rio de Žaneiru (FOTO)

POLITIČAR Vladan Đokić, po svemu sudeći živi život bolje nego ikada. Toliko o tome da pojedince u Srbiji progoni vlasr i da im je nezamislivo teško.

Foto: Printskrin Iks

Naime, sudeći po slikama koje su se pojavile na drištevnim mrežama, Đokić je opet otišao na odmor.

Ovog puta u Rio de Žaneiro.

Foto: Printskrin Iks

Izgleda da ga nije mnogo briga za Univerzitet, koji je zahvljajući njenu pao na nikad niže grane.

Ako ovako izgledaju progonjeni u jednoj diktaturi, biće da je najlepše što u životu može da ti se desi to da živiš u Srbiji i da te "proganja" vlast!

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