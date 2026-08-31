RAT MEĐU BLOKADERIMA SE NASTAVLJA! Niko nikome ne veruje, interesuje ih samo vlast
STUDENTI Pravnog fakulteta u blokadi optužili su Omladinu Novog DSS-a Miloša Jovanovića za "kontinuiranu sabotažu" plenuma, snimanje sastanaka i prosleđivanje snimaka režimskim medijima, uz tvrdnje o saradnji sa ljudima bliskim SNS-u i BIA.
. Iz Novog DSS-a sve to odbacuju kao "stare laži" i poručuju da njihova omladina nema nameru da bude "ničija vreća za udaranje".
Studenti Pravnog fakulteta u blokadi objavili su u četvrtak tvrdnje da Omladina Novog DSS koji predvodi Miloš Jovanović kontinuirano sabotira studentski pokret kroz snimanje sastanaka i plenuma i slanje snimaka režimskim medijima.
U objavi su optužili omladince ove stranke za saradnju sa SNS i Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA).
- Plenum Pravnog fakulteta najoštrije osuđuje pretnje, agresivno ponašanje i kontinuiranu sabotažu rada studentskog pokreta i plenuma kroz snimanje sastanaka i plenuma i slanje snimaka režimskim medijima od strane Omladine NDSS-a i ograđuje se od njenog delovanja. Apostrofiramo kontinuiranu saradnju pomenutih omladinaca sa licima bliskim SNS i BIA - navodi se u objavi studenata Pravnog u blokadi.
Dodaju da plenum Pravnog fakulteta smatra da članovi stranaka koje nisu podržali Studentsku listu nemaju mesta u telima studentskog pokreta kada se odlučuje o Studentskoj listi, zbog sukoba interesa.
Objavu studenata na mreži X pratio je i natpis "omladina autentične (o)pozicije".
Nova je od studenata Pravnog pokušala da dobije više informacija o tvrdnjama koje su izneli, ali u tome nismo uspeli.
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