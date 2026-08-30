MEDALJA ZA SRBIJA: Nemanja Majdov bronzani na Gran slemu u Lozani
Nemanja Majdov, Zvezdin trofejni džudista osvojio je bronzanu medalju u nacionalnom kimonu na istorijskom Gran slemu u Lozani u kategoriji do 90 kilograma.
Na prvom turniru ovog ranga održanom u olimpijskoj prestonici Švajcarske, Majdov je pod stručnim vođstvom trenera i oca, Ljubiše Majdova, još jednom potvrdio zašto je već više od decenije u eliti svetskog džudoa.
Na takmičenju koje je okupilo više od 500 najboljih boraca sa pet kontinenata, Nemanja je do podijuma stigao nakon serije iscrpljujućih i taktički savršenih borbi, pokazujući mentalnu čvrstinu i prepoznatljiv šampionski gen.
Nemanja Majdov, Zvezdin kapiten i najtrofejniji srpski džudista u prvom kolu savladao je olimpijskog vicešampiona Nemca Eduarda Tripela. U drugom pobedio je odličnog Kazahstanca Aidara Arapova. U četvrtfinalu Rus Egor Andoni na žalost našao je rešenje za Majdova pa je Nemanja borbu za medalju nastavio u repasažu. U prvom duelu repasaža Majdov je bacanjem za wazari savladao odličnog Brazilca Rafaela Maćeda, inače šestog na Svetskoj rang listi, U borbi za bronzu, Čeh Adam Kopecki (deveti na rang listi) nije imao šanse protiv raspoloženog Majdova.
- Još jedna Gran slem medalja, slava Bogum bio je ovo predobar dan. Nemca Tripela olimpijskog vicešampiona, pobedio sam u prvom kolu, čime sam mu vratio za poraz na Olimpijskim igrama 2021. u Tokiju. Pošten poraz, sad smo mu vratili, slava Bogu. Redom su padali Kazahstanac, Brazilac a posle i Čeh za medalju. Bio je ovo predobar dan u Lozani i još jedna Grend slem medalja, slava Bogu za sve. Hvala na podršci mom Džudo klubu Crvena zvezda, svim ljudima u Srbiji, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, i celom Balkanu, i svim dobrim ljudima. Hvala na podršci, što navijate, i generalno svim Srbima širom sveta. Veliki pozdrav i vidimo se na sledećem turniru. Ova medalja je za moje sinove Vasilija i Lazara i moju suprugu - poručio je Nemanja Majdov iz Lozane.
Bronza osvojena na Gran slemu u Lozani, za Nemanju Majdova je odličan nastavak vrhunskih rezultata u 2026. kao što je srebro na Gran slemu u Tbilisiju i vicešampionsko zvanje sa Evropskog prvenstva u prestonici Gruzije. Bronza iz Lozane svakako nosi i vredne bodove za osvajanje vize za Olimpijske igre u Los Anđelesu.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
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