„AKO NEKO MOŽE DA GOVORI O PRINCIPIMA, TO JE SRBIJA!“ Vučić raskrinkao dvostruke aršine na primeru Mladića i Delića
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas je na puštanju u saobraćaj 28 km deonice na Dunavskom koridoru govorio o sahrani Ratka Mladića i Rasimu Deliću.
- Kada je počeo sukob u Ukrajini, oni su rekli da niko nema prava da ruši teritorijalni integritet članica zemalja UN. Taj princip su zaboravili i nije ih zanimao. Rekli su da je Milošević kasapin. Morali su da bezbroj prideva dodaju i lažu i izmišljaju. Mi za razliku od njih imamo iste principe i zalažemo se za podršku teritorijalnog integriteta članica UN. Ako neko može da govori o principima, onda to može Srbija. Vi ste spomenuli slučaj Rasima Delića. To je bio komandant 3. korpusa Armije BiH. Jedan zlikovac par ekselans. Lično je doveo jedinice iz zemalja Bliskog istoka i nazvao taj pokret "El mudžahid" i pridružio ga trećem korpusu. Oni su počinili u srednjoj Bosni velike zločine nad Hrvatima. U selu Malina, njih 40 su na zločinački način pobili. A sporovodili su najteže zločinačke operacije nad Srbima na Ozrenu. Tu su odsecali glave srpskim zarobljenicima. Jedan od njih kome je odsečena glava, mislim da je Gojko Vujačić, a terali su ostale sprske vojnike da ljube tu glavu. Samo govorim o kakvim je monstrumima reč. Na sahranu su došli svi pripadnici, oni koji su danas na vlasti SDP-a. Uz sve državne počasti. A dženazu je vršio Mustava Cerić - naglasio je Vučić.
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