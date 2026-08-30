VUČIĆ O NASILJU BLOKADERA U UŽICU: Nažalost, videćemo nervozu samo veću i veću i plašim se šta su sve spremni da urade...

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obilaska Dunavskog koridora govorio i nasilju blokadera koje se desilo juče u Užicu tokom mitinga "Ujedinjena Srbija".

Foto: printskrin Iks/Jedna_Srbija

- Ja sam se trudio da juče na prepunom trgu u Užicu da govorim umirujuće, da stišavam strasti i govorim o pomirenju, jer je meni užasno žao kada se dogodi bilo koji incidnet. Meni je danas lako da odgovorim na pitanje ko je kriv. Jer, ne može da bude kriv onaj ko nikoga nije dirao i ko je legitimno zakazao skup, održao skup i nikoga nije provocirao. Ni jedna ružna reč nije izgovorena kod nas, ni jedna uvreda. Sa druge strane imali ste ljude koji su pokušali da spreče da neko iskaže svoj drugačiji stav... Nisu to ni oni koji su vikali "Vučiću, ko ti je majka, neka ti majka kaže ko ti je otac, ko ti je deda" i tako dalje, razumem da je to politika studentske liste, sve razumem. Ali to nije politika ni prošlosti, kamo li budućnosti i takvu politiku niko nikada u ovoj državi nije vodio - kazao je on.

Predsednik dodaje do to nije tako jer su ti ljudi loši, već jer ih je neko pokušao napraviti monstrumima i ekstremistima.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

- Neko ko je ulagao milijarde u rušenje ove zemlje , ko je stvorio medije koji od njih pokušavaju da stvore monstrume. Deo tih ljudi se vratio i shvatio koliko je to pogrešno. I ovi ljudi će, ali to govorim kako je to kad vodite specijalno rat protiv jedne zemlje i šta uradite protiv dobih domaćina i dobrih ljudi. Ja ih pozivam da netrepeljivost na dozvoljavanje svakom drugom da iskaže svoj stav, to nas je dovelo i do smrti Ranka Panića kada predsednik Tadić nije dozvolio samo da prošetamo do zgrade RTS-a... I Borislav Pelević je tada teško stradao, pogođen gumenim metkom. Demokratija je najbolji oblik političkog režima u kome moraju da se čuju svi i nikada neću da govorim "govorili ste da jašete, pa vam se dešava obrnuto", sramota me toga i neću time da se dičim. Zato sam ih pozivao na dijalog. Sada je nedvosmisleno jasno da zaostaju značajno što se tiče izbrone popularnosti. Nažalost, videćemo nervozu samo veću i veću i plašim se šta su sve spremni da urade, ali mi moramo da spuštamo loptu i pozovemo ih na dijalog. To je prioritet i tp ći uraditi u danima koji dolaze i na dan raspisivanja izbora to će biti moja poruka svima da se uzdrže od nasilja i da razgovaraju jedni sa drugima - reko je Vučić.

Kaže da je bilo najviše uvreda na njegov račun, ali i na račun ljudi koji su došli da ga podrže.

- Plašim se da su više ucenjeni tim monstruoznim pristupom pojedinih medija upravo ti koji za druge kažu da su ucenjeni - rekao je on.