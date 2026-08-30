Bruno Fernandeš plesao na terenu, Junajted ubedljivo slavio uz het-trik i asistenciju svog kapitena (VIDEO)

Kakvo popodne za Portugalca

Foto: Tanjug/AP Photo/Dave Thompson

Fudbaleri Mančester junajteda savladali su ekipu Ipsvič Tauna rezultatom 5:2 u okviru Premijer lige, a apsolutni heroj trijumfa na "Old Trafordu" bio je kapiten Bruno Fernandeš. Portugalac je briljantnu partiju krunisao het-trikom i asistencijom, čime je u potpunosti obeležio nedeljno popodne u Engleskoj.

Iako je krajnji rezultat bio ubedljiv, meč nije počeo dobro za "Crvene đavole". Gosti su šokirali "Teatar snova" sredinom prvog poluvremena kada je Abdul Fatavu probio po krilu, nadigrao Luka Šoa i uposlio Leifa Dejvisa, koji je preciznim udarcem od prečku matirao Lamensa za 0:1.

Ipak, tada je na scenu stupio kapiten domaćih. Bruno Fernandeš je neposredno pred odlazak na odmor izbio sam pred golmana gostiju i rutinski izjednačio, čime je smirio nervozu na tribinama.

Junajted je do potpunog preokreta stigao nakon šuta Harija Megvajera, koji je zakačio Džejkoba Grivsa i završio u mreži za 2:1. Usledila je potpuna dominacija Portugalca. Svoj drugi pogodak postigao je sa bele tačke, da bi samo par minuta kasnije kompletirao het-trik, našavši se na pravom mestu nakon blokiranog udarca Brajana Mbema za ogromnih 4:1.

Tačku na svoju nestvarnu partiju Fernandeš je stavio ulogom asistenta. Savršenim dodavanjem uposlio je Mbeuma, koji je elegantnim lob udarcem savladao Kjela Šerpena za peti gol Mančestera.

Konačan rezultat 5:2 postavio je Čuba Akpom u samom finišu meča, postigavši utešni gol za goste, ali to nije moglo da pokvari slavlje navijača Junajteda koji su ovacijama ispratili svog kapitena.