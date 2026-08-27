Da li je jedan od najvećih talenata ovom izjavom poručio da neće igrati za Srbiju?

Težak udarac za FSS

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Iako su se u fudbalskim krugovima Srbije podgrevale nade da bi "juriš" FSS-a na mlade talente iz dijaspore mogao da urodi plodom i u slučaju Vasilija Markovića, jedan od najperspektivnijih fudbalera Austrije poslao je jasnu poruku – njegovi snovi trenutno su vezani isključivo za dres sadašnje selekcije.

Mladi as bečke Austrije, momak čije je ime u svoje teftere upisao i čuveni Arsen Venger, u intervjuu za austrijski "Krone" istakao je da, uprkos srpskom poreklu, svoju budućnost vidi u reprezentaciji zemlje u kojoj je rođen i odrastao.

- Tu sam od U15 selekcije, a san mi je da zaigram za "A" tim. Rečeno mi je da Fudbalski savez Austrije uvek stoji iza mene. Nadam se da ću sa njima ostvariti velike stvari - jasan je bio Marković, koji je sa kadetskom selekcijom Austrije već stigao do titule vicešampiona sveta.

Ipak, Marković ne krije da su koreni i te kako prisutni u njegovom vaspitanju i mentalnom sklopu. Njegovi roditelji su rođeni Beograđani, a mladi fudbaler mir pronalazi u pravoslavnoj tradiciji.

- Ja sam verujuća osoba. Idem u crkvu dan-dva pre svake utakmice, zapalim sveću i pomolim se. Tu čistim dušu i pronalazim mir. Moji roditelji su iz Beograda i sa njima mogu da pričam o svemu - otkriva talentovani fudbaler.

Vasilije je u februaru potpisao prvi profesionalni ugovor sa bečkom Austrijom, a već je sakupio 20 nastupa za seniorski tim. Iako mu je dečački san dres Real Madrida i odlazak u neku od "liga petice" (Engleska ili Španija), Marković ističe da trenutno ne želi da vuče ishitrene poteze, već da se potpuno fokusira na napredak u trenutnoj sredini.