Da li je jedan od najvećih talenata ovom izjavom poručio da neće igrati za Srbiju?
Težak udarac za FSS
Iako su se u fudbalskim krugovima Srbije podgrevale nade da bi "juriš" FSS-a na mlade talente iz dijaspore mogao da urodi plodom i u slučaju Vasilija Markovića, jedan od najperspektivnijih fudbalera Austrije poslao je jasnu poruku – njegovi snovi trenutno su vezani isključivo za dres sadašnje selekcije.
Mladi as bečke Austrije, momak čije je ime u svoje teftere upisao i čuveni Arsen Venger, u intervjuu za austrijski "Krone" istakao je da, uprkos srpskom poreklu, svoju budućnost vidi u reprezentaciji zemlje u kojoj je rođen i odrastao.
- Tu sam od U15 selekcije, a san mi je da zaigram za "A" tim. Rečeno mi je da Fudbalski savez Austrije uvek stoji iza mene. Nadam se da ću sa njima ostvariti velike stvari - jasan je bio Marković, koji je sa kadetskom selekcijom Austrije već stigao do titule vicešampiona sveta.
Ipak, Marković ne krije da su koreni i te kako prisutni u njegovom vaspitanju i mentalnom sklopu. Njegovi roditelji su rođeni Beograđani, a mladi fudbaler mir pronalazi u pravoslavnoj tradiciji.
- Ja sam verujuća osoba. Idem u crkvu dan-dva pre svake utakmice, zapalim sveću i pomolim se. Tu čistim dušu i pronalazim mir. Moji roditelji su iz Beograda i sa njima mogu da pričam o svemu - otkriva talentovani fudbaler.
Vasilije je u februaru potpisao prvi profesionalni ugovor sa bečkom Austrijom, a već je sakupio 20 nastupa za seniorski tim. Iako mu je dečački san dres Real Madrida i odlazak u neku od "liga petice" (Engleska ili Španija), Marković ističe da trenutno ne želi da vuče ishitrene poteze, već da se potpuno fokusira na napredak u trenutnoj sredini.
Preporučujemo
Navijači Zvezde se oglasili zbog smrti Ratka Mladića (FOTO)
27. 08. 2026. u 17:17
Prenos, Plzenj - Zvezda: Crveno-beli mogli do preokreta! (VIDEO)
27. 08. 2026. u 19:22
JOKIĆEV "DžELAT" SE POJAČAVA: Nekadašnji sedmi pik na draftu potpisao za Timbevulvse
27. 08. 2026. u 16:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SRBI NADOMAK LIGE ŠAMPIONA: Jović i Nikolić imaju ogromnu šansu da pred svojim navijačima overe prolaz
AEK večeras u Atini dočekuje Levski Sofiju u revanšu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona. Posle 0:0 u Bugarskoj, grčki šampion ima prednost domaćeg terena, ali i nezgodan zadatak protiv ekipe koja već 19 utakmica ne zna za poraz.
26. 08. 2026. u 06:54
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)