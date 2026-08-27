Fudbal

Navijači Zvezde se oglasili zbog smrti Ratka Mladića (FOTO)

M.M.

27. 08. 2026. u 17:17

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Jasna poruka, uz fotografiju koreografije sa Severa

Навијачи Звезде се огласили због смрти Ратка Младића (ФОТО)

Foto: Tanjug/AP/Radivoje Pavičić

Navijači Crvene zvezde oglasili su se nakon vesti o smrti srpskog generala Ratka Mladića, koji je preminuo danas u 84. godini u Hagu!

Na svom Telegram kanalu navijači Zvezde objavili su fotografiju Ratka Mladića uz kratku poruku:

- Generale, večna slava i hvala!

Podsetimo, Delije su godinama unazad pružale podršku srpskom heroju Mladiću sa tribine, kako na mečevima domaćeg šampionata tako i u UEFA takmičenjima.

Inače, Zvezda večeras u 19 časova igra revanš meč plej-ofa Lige Evrope protiv Viktorije Plzenj. U prvom meču na Marakani bilo je 3:0 za srpskog šampiona.

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