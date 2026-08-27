Navijači Zvezde se oglasili zbog smrti Ratka Mladića (FOTO)
Jasna poruka, uz fotografiju koreografije sa Severa
Navijači Crvene zvezde oglasili su se nakon vesti o smrti srpskog generala Ratka Mladića, koji je preminuo danas u 84. godini u Hagu!
Na svom Telegram kanalu navijači Zvezde objavili su fotografiju Ratka Mladića uz kratku poruku:
- Generale, večna slava i hvala!
Podsetimo, Delije su godinama unazad pružale podršku srpskom heroju Mladiću sa tribine, kako na mečevima domaćeg šampionata tako i u UEFA takmičenjima.
Inače, Zvezda večeras u 19 časova igra revanš meč plej-ofa Lige Evrope protiv Viktorije Plzenj. U prvom meču na Marakani bilo je 3:0 za srpskog šampiona.
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