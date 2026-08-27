Fudbal

TOTENHEM NE PRESTAJE DA TROŠI: Ozvaničen dolazak Marmuša, na pojačanja dato preko 400 miliona evra!

Танјуг

27. 08. 2026. u 16:55

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Egipatski fudbaler Omar Marmuš prešao je iz Mančester Sitija u Totenhem na pozajmicu, saopštili su danas engleski klubovi.

ТОТЕНХЕМ НЕ ПРЕСТАЈЕ ДА ТРОШИ: Озваничен долазак Мармуша, на појачања дато преко 400 милиона евра!

Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako je saopšteno, u dogovor o pozajmici je ubačena klauzula o obaveznom otkupu na kraju sezone, a po pisanjima Fabricija Romana obeštećenje će iznositi 60 miliona funti, 50 + 10 kroz bonuse.

Marmuš (27) je u prethodnih 18 meseci u dresu "građana" odigrao 62 utakmice i dao 16 golova.

Došao je kao veliko pojačanje u Siti nakon sjajnih nastupa u Frankurtu, ali nije bilo mesta za njega u napadu zbog neprikosnovenog Halanda, pa je ovo logičan potez za nastavak karijere egipatskog fudbalera.

U Totenhemu bi trebao imati daleko veću ulogu i očekuje se da ga Roberto de Zerbi odmah uvrsti u startnu postavu, možda već u subotu kada će "pevci" ugostiti Njukasl u drugom kolu Premijer lige (18.30).

Ovim transferom Totenhem je prebacio cifru od 400 miliona evra na tranfsere i jasna je ideja uprave kluba da se izbegne sudbina od prošle sezone kada je londoski tim do poslednjeg kola strepeo za opstanak u eliti.

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