TOTENHEM NE PRESTAJE DA TROŠI: Ozvaničen dolazak Marmuša, na pojačanja dato preko 400 miliona evra!
Egipatski fudbaler Omar Marmuš prešao je iz Mančester Sitija u Totenhem na pozajmicu, saopštili su danas engleski klubovi.
Kako je saopšteno, u dogovor o pozajmici je ubačena klauzula o obaveznom otkupu na kraju sezone, a po pisanjima Fabricija Romana obeštećenje će iznositi 60 miliona funti, 50 + 10 kroz bonuse.
Marmuš (27) je u prethodnih 18 meseci u dresu "građana" odigrao 62 utakmice i dao 16 golova.
Došao je kao veliko pojačanje u Siti nakon sjajnih nastupa u Frankurtu, ali nije bilo mesta za njega u napadu zbog neprikosnovenog Halanda, pa je ovo logičan potez za nastavak karijere egipatskog fudbalera.
U Totenhemu bi trebao imati daleko veću ulogu i očekuje se da ga Roberto de Zerbi odmah uvrsti u startnu postavu, možda već u subotu kada će "pevci" ugostiti Njukasl u drugom kolu Premijer lige (18.30).
Ovim transferom Totenhem je prebacio cifru od 400 miliona evra na tranfsere i jasna je ideja uprave kluba da se izbegne sudbina od prošle sezone kada je londoski tim do poslednjeg kola strepeo za opstanak u eliti.
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