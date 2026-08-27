"PALI" DILERI I KUPAC DROGE U OBRENOVCU: Policija osumnjičene uhvatila "na delu"
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. U. (29) i M. Z. (21), zbog sumnje da su prodali drogu P. U. (30) koji je takođe uhapšen.
- S. U. i M. Z. su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dok je P. U. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga - kažu iz MUP. - Policija je kod osumnjičenog P. U. pronašla paketić u kojem se nalazila biljna materija nalik na marihuanu, za koju se sumnja da je prethodno kupio od osumnjičenog S. U. koji je paketić, radi dalje distribucije, preuzeo, kako se sumnja, od osumnjičenog M. Z.
Policija je takođe, kod osumnjičenog M. Z. pronašla i 25 grama biljne materije nalik na marihuanu.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
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