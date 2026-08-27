"PO PRVI PUT SAM OPTIMISTA" Vučić: Već u septembru mogli bismo da završimo priču oko NIS

PREDSEDNIK Vučić rekao je da je po prvi put optimista da bismo već u septembru mogli da završimo priču oko NIS.

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- Kada vam to kažem ja, kao poznati pesimista, onda to ima veliki značaj. Ne govorim samo o Centru za razminiranje niti o poziciji KFORa na KiM već o svim važnim pitanjima. Po prvi put sam optimista da bismo već u septembru mogli da završimo priču oko NIS. I to bez izvesnog razumevanja i OFAKa sa američke strane teško da bismo mogli bez većih posledica da do ovog trenutka držimo pod kontrolom ili da se približavamo kraju - rekao je predsednik Vučić.