Politika

"PO PRVI PUT SAM OPTIMISTA" Vučić: Već u septembru mogli bismo da završimo priču oko NIS

V.N.

27. 08. 2026. u 10:51

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PREDSEDNIK Vučić rekao je da je po prvi put optimista da bismo već u septembru mogli da završimo priču oko NIS.

ПО ПРВИ ПУТ САМ ОПТИМИСТА Вучић: Већ у септембру могли бисмо да завршимо причу око НИС

Foto: Promo

 - Kada vam to kažem ja, kao poznati pesimista, onda to ima veliki značaj. Ne govorim samo o Centru za razminiranje niti o poziciji KFORa na KiM već o svim važnim pitanjima. Po prvi put sam optimista da bismo već u septembru mogli da završimo priču oko NIS. I to bez izvesnog razumevanja i OFAKa sa američke strane teško da bismo mogli bez većih posledica da do ovog trenutka držimo pod kontrolom ili da se približavamo kraju - rekao je predsednik Vučić.

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