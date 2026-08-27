SAD NASTAVLJAJU DA POMAŽU SRBIJI Titolo: "Dodatnih 5,1 milion dolara za čišćenje terena"

OTPRAVNIK poslova ambasade SAD u Beogradu, Aleksandar Titolo, najavio je danas da će Sjedinjene Američke Države pomoći Srbiji sa dodatnih 5,1 milion dolara za podršku daljem uništavanju zaostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava u Srbiji.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Dodao je da su do danas Sjedinjene Države sa više od 29 miliona dolara pomogle Srbiji za uklanjanje i uništavanje zaostalog oružja i eksplozivnih sredstava.

Titolo je u Inovaciono-edukativnom parku Centra za razminiranje Srbije, koji je posetio zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, rekao da je decenija regionalnih sukoba ostavila za sobom kontaminaciju neeksplodiranim ubojnim sredstvima koja već predugo predstavljaju pretnju.

- Ali, naš posao nije završen. Milioni kvadratnih metara teritorije Srbije i dalje su potencijalno kontaminirani minama ili neeksplodiranim ubojnim sredstvima - rekao je Titolo.

Ukazao je da su zahvaljujući dosadašnjim ulaganjima i zajedničkom finansiranju Srbije očišćeni milioni kvadratnih metara zemljišta u 17 opština.

- To uključuje Nacionalni park na Kopaoniku, Bujanovac, kao i projekte koji su trenutno u toku u opštini Rakovica. Od početka radova u julu ove godine u Rakovici, naši partneri su već pronašli i uklonili više od 490 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava - istakao je Titolo.

Prema njegovim rečima, ti rezultati najbolje govore o stručnosti i posvećenosti deminera koji svakodnevno rade na terenu.

- Stoga, želim da iskoristim ovaj trenutak da zahvalim našim partnerima koji omogućavaju ovaj rad. Našim kolegama u Vladi Srbije, Centru za razminiranje Srbije, i ITF-u - Ustanovi za unapredenje ljudske bezbednosti - rekao je Titolo.

Kako je istakao, saradnja SAD sa svojim partnerima u Srbiji je jasan primer onoga što partnerstvo dve zemlje može da donese, ne kao apstraktna diplomatska obaveza, već kao nešto što se vidi kroz konkretne rezultate - zemljište vraćeno poljoprivrednicima, bezbednije zajednice i poverenje izgrađeno izmedu naše dve nacije.

- Kao što znate, u julu ove godine smo pokrenuli Strateški dijalog izmedu Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, čime smo pokazali našu zajedničku posvećenost rešavanju zajedničkih izazova. Projekat u Rakovici, koji je trenutno u toku, kao i dodatno finansiranje koje smo danas najavili, predstavljaju jedan od konkretnih primera našeg partnerstva na delu - istakao je Titolo.

(Tanjug)

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