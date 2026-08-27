VUČIĆ NAJAVIO NOVU ERU U ODNOSIMA SRBIJE I SAD: Prošlost ne možemo da menjamo, ali budućnost možemo da gradimo
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obilazići Inovaciono–edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije, govorio je o odnsima Srbije i SAD.
- Ovo danas što radimo je važan posao i zahvalan sam SAD i njihovoj ambasadi na donaciji od 5.1 milion dolara. Ukupno više od 34 miliona dolara za našu zemlju za razminiranje. Prošlost da menjamo ne možemo, na nju ne možemo da utičemo a to što možemo jeste budućnost. Pred nama je uspostavljanje nove ere u odnosima SAD i Srbije. Mislim da je to dobro i možemo sa optimizmo da gledamo na razvoj tih odnosa - istakao je Vučić.
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