Politika

VUČIĆ NAJAVIO NOVU ERU U ODNOSIMA SRBIJE I SAD: Prošlost ne možemo da menjamo, ali budućnost možemo da gradimo

В.Н.

27. 08. 2026. u 10:49

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obilazići Inovaciono–edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije, govorio je o odnsima Srbije i SAD.

ВУЧИЋ НАЈАВИО НОВУ ЕРУ У ОДНОСИМА СРБИЈЕ И САД: Прошлост не можемо да мењамо, али будућност можемо да градимо

Foto Tanjug/Amir Hamzagić

- Ovo danas što radimo je važan posao i zahvalan sam SAD i njihovoj ambasadi na donaciji od 5.1 milion dolara. Ukupno više od 34 miliona dolara za našu zemlju za razminiranje. Prošlost da menjamo ne možemo, na nju ne možemo da utičemo a to što možemo jeste budućnost. Pred nama je uspostavljanje nove ere u odnosima SAD i Srbije. Mislim da je to dobro i možemo sa optimizmo da gledamo na razvoj tih odnosa - istakao je Vučić.

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