"REZULTATI SU VIDLJIVI" Ivanka Jovanović o značaju osnaživanja mladih sa invaliditetom na Letnjoj školi u Vrdniku

LETNjA škola mladih sa invaliditetom, koja se tradicionalno održava u Vrdniku od 24. do 28. avgusta 2026. godine, otvorena je juče u prisustvu ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milice Đurđević Stamenkovski, pomoćnika ministra u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom, sa saradnicima, Biljane Barošević, kao i predsednice NOOIS-a, Tatjane Stojšić Petković, i izvršne direktorke NOOIS-a, Ivanke Jovanović, i i mentorke Akademije, Tine Dragićević.

Foto: Tanjug/MINRZS

U svom obraćanju, ministarka je istakla da Letnja škola nije samo prilika za sticanje novih znanja i veština, već i prostor za druženje, izgradnju samopouzdanja i osnaživanje mladih osoba sa invaliditetom za aktivno učešće u društvu.

Ona je naglasila da je posebno važno što mladi učesnici invaliditet nisu prihvatili kao prepreku, već kao dodatni motiv da budu uporni, istrajni i aktivni i da ostvaruju svoje ambicije.

- Koliko god vi ovde stekli novih znanja i veština, tokom ove Letnje škole ne učite samo vi. Učimo i mi od vas. Razgovori sa vama su nam putokaz u kom pravcu treba da nastavimo sa aktivnostima Ministarstva - istakla je ministarka.

Foto: Tanjug/MINRZS

Zahvalivši učesnicima i organizatorima Letnje škole, ministarka je istakla da suština podrške nije u izdvojenim sredstvima, već u znanju, iskustvima i samopouzdanju koje mladi stiču kroz ovaj program.

Ivanka Jovanović, izvršna direktorka NOOIS-a, posebno je naglasila značaj neformalnog obrazovanja za mlade sa invaliditetom, kao i kontinuiran rad i osnaživanje koje dobijaju ovim programom, a da dosadašnji rezultati najviše govore u prilog tome.

Ona je istakla:

- Rezultati su veoma vidljivi, a zahvaljujući delovanju Akademije za mlade lidere sa invaliditetom učesnici iz prve i druge generacije stekli su mnoga znanja i veštine koje će unaprediti delovanje invalidskog pokreta, ali i društva u celini, jer će svojim doprinosom na različitim nivoima angažovanja nastaviti da stvaraju društvo u kome se poštuju različitost i ravnopravnost.

Foto: Tanjug/MINRZS

Predsednica NOOIS-a Tatjana Stojšić Petković istakla je značaj kontinuiranog rada koji se odvija već sedam godina i po kome je NOOIS postao prepoznatljiv ne samo u našoj zemlji, nego i u čitavom regionu.

Tema ovogodišnje Letnje škole je "Komunikacija kao alat za liderstvo i zagovaranje", uz održavanje pratećih radionica u večernjim satima. Obuci prisustvuje 12 predstavnika Akademije – polaznika druge generacije mladih lidera sa invaliditetom iz više gradova Srbije.

Foto: Tanjug/MINRZS

Ovaj inovativni program partnerski su pokrenuli NOOIS i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom 2020. godine.

Događaj organizuje Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) u okviru programa "Prava u praksi, jednakost u zajednici", Oblast 1, podržanog u okviru Javnog konkursa za finansiranje i podršku programima zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2026. godini Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

(Pink)

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