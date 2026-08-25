"NIKADA NE SMEMO DA ZABORAVIMO BORCE": Vučić primio simboličan poklon u Trsteniku (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je na Instagramu emotivan susret sa jednim od boraca tokom posete Trsteniku, uz poruku da se žrtva onih koji su dali život za Srbiju nikada ne sme zaboraviti.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

"Nikada ne smemo da zaboravimo borce koji su dali život za Srbiju. Neka im je večna slava i hvala", napisao je Vučić uz video.

Na snimku se vidi susret predsednika s borcem, koji mu je prišao kako bi mu, kako je rekao, uručio poklon u znak male zahvalnosti za sve što je učinio za Srbiju i porodice poginulih.

- Dobar dan, predsedniče - pozdravio je borac Vučića.

- Dobar dan, drago mi je da vas vidim - odgovorio je predsednik.

- I meni, da vas vidim - rekao je borac.

Borac je potom rekao predsedniku da je pripremio simboličan poklon za njega.

- Jedna mala zahvalnost za sve što ste učinili za ovu Srbiju, za ovaj narod, za roditelje poginulih. Nešto simbolično - rekao je on.

Nakon toga je iz kese izvadio poklon koji je uručio Vučiću u znak zahvalnosti.

- Hvala, divni ste - rekao je predsednik.

Na kraju susreta, borac se još jednom zahvalio Vučiću.

- Hvala vam još jednom što ste posetili Trstenik - poručio je on.