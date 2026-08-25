Politika

VUČIĆ O PROFESORKI BLOKADERKI IZ BRUSA: "Ona je ista kao i svi mi, moramo da pomažemo jedni drugima"

D.D.

25. 08. 2026. u 17:14

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravio je u poseti Rasinskom okrugu, a na svom Instagram nalogu objavio je video razgovora sa novinarkom o profesorki iz Brusa koja je učestvovala u blokadama.

ВУЧИЋ О ПРОФЕСОРКИ БЛОКАДЕРКИ ИЗ БРУСА: Она је иста као и сви ми, морамо да помажемо једни другима

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Tokom razgovora sa novinarkom, Vučić je upitan zašto je predložio da pomogne profesorki iz Brusa da dobije posao, iako je, kako je navedeno u pitanju, blokaderka.

- Za razliku od njih, vi ste predložili da ćete pomoći onoj gospođi iz Brusa, da dobije posao, iako je blokaderka.“

Vučić: "Ne samo da je blokaderka, nego je jedan od najistaknutijih ovde u opštini."

Novinarka ga je potom pitala zbog čega bi pomogao takvoj osobi i vratio je u školske ustanove.

"Zato što je ona naučila lekciju i shvatila da je pogrešila. Ako nije, shvatiće. I zato što je ona ista kao i svi mi. Moramo da pomažemo jedni drugima."

Snimak ovog razgovora Vučić je objavio na svom Instagram nalogu uz poruku:

- Kažu gore društvene mreže… Ljudi, moramo da pomažemo jedni drugima- naveo je on.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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