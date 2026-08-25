VUČIĆ O PROFESORKI BLOKADERKI IZ BRUSA: "Ona je ista kao i svi mi, moramo da pomažemo jedni drugima"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravio je u poseti Rasinskom okrugu, a na svom Instagram nalogu objavio je video razgovora sa novinarkom o profesorki iz Brusa koja je učestvovala u blokadama.
Tokom razgovora sa novinarkom, Vučić je upitan zašto je predložio da pomogne profesorki iz Brusa da dobije posao, iako je, kako je navedeno u pitanju, blokaderka.
- Za razliku od njih, vi ste predložili da ćete pomoći onoj gospođi iz Brusa, da dobije posao, iako je blokaderka.“
Vučić: "Ne samo da je blokaderka, nego je jedan od najistaknutijih ovde u opštini."
Novinarka ga je potom pitala zbog čega bi pomogao takvoj osobi i vratio je u školske ustanove.
"Zato što je ona naučila lekciju i shvatila da je pogrešila. Ako nije, shvatiće. I zato što je ona ista kao i svi mi. Moramo da pomažemo jedni drugima."
Snimak ovog razgovora Vučić je objavio na svom Instagram nalogu uz poruku:
- Kažu gore društvene mreže… Ljudi, moramo da pomažemo jedni drugima- naveo je on.
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