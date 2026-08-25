STEVANDIĆ ŠTUKANU: Hitler bi takođe mogao ući na Kosovo ali u Srbiju ga ne bi pustili
PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić reagovao je na izjavu Feđe Štukana.
On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao:
Hitler bi takođe mogao ući na Kosovo ali u Srbiju ga ne bi pustili, kao ni bilo kojeg po vlastitom priznanju narkomana i snajperistu paravojne formacije tipa patriotske lige BiH. Neka proba u Srpsku, recimo u Banjaluku npr., naselja Starčevicu ili Lauš. Ili da posjeti Vulturese...
Preporučujemo
VUČIĆ POSTAVIO MARTU KOS NA MESTO: Neka nastave kako hoće, ništa im nije potrebno
25. 08. 2026. u 15:11
"RETKO TO KAŽEM" Vučić zadovoljan radom lokalnih funkcionera
25. 08. 2026. u 15:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)