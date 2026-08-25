STEVANDIĆ ŠTUKANU: Hitler bi takođe mogao ući na Kosovo ali u Srbiju ga ne bi pustili

PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić reagovao je na izjavu Feđe Štukana.

Foto: D. Gavrić

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao:

Hitler bi takođe mogao ući na Kosovo ali u Srbiju ga ne bi pustili, kao ni bilo kojeg po vlastitom priznanju narkomana i snajperistu paravojne formacije tipa patriotske lige BiH. Neka proba u Srpsku, recimo u Banjaluku npr., naselja Starčevicu ili Lauš. Ili da posjeti Vulturese...

Hitler bi takođe mogao ući na Kosovo ali u Srbiju ga ne bi pustili, kao ni bilo kojeg po vlastitom priznanju narkomana i snajperistu paravojne formacije tipa patriotske lige BiH.

Neka proba u Srpsku, recimo u Banjaluku npr., naselja Starčevicu ili Lauš.

Ili da posjeti Vulturese... pic.twitter.com/bI2Vnl07uM — Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) August 25, 2026