Politika

BLOKADER PONOŠ SE ZALETEO, PA DOBIO OPOMENU OD BRNABIĆ: U ovom domu narod nećete nazivati stadom!

В. Н.

25. 08. 2026. u 17:36

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PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana brnabić, reagovala je na ponižanje građana Srbije od strane Zdravka Ponoša

БЛОКАДЕР ПОНОШ СЕ ЗАЛЕТЕО, ПА ДОБИО ОПОМЕНУ ОД БРНАБИЋ: У овом дому народ нећете називати стадом!

Foto: printskrin Narodna skupština Srbije

Kada smo već kod sramote, evo izričem vam opomenu zato što ste više puta u vašem obražanju u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ljude u Srbiji, određene ljude nazvali stadom.

Dakle, to što vi prezirete narod to je vaša sramota i to je vaše lice, ali ga nećete ponižavati. Nećete ponižavati ljude u Narodnoj skupštini Republike Srbije te ste dobili opomenu, što je maksimalno, nažalost, što mogu da uradim, uradila bih mnogo više, ali sami ste sve o sebi rekli kao i uvek.

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