BLOKADER PONOŠ SE ZALETEO, PA DOBIO OPOMENU OD BRNABIĆ: U ovom domu narod nećete nazivati stadom!
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana brnabić, reagovala je na ponižanje građana Srbije od strane Zdravka Ponoša
Kada smo već kod sramote, evo izričem vam opomenu zato što ste više puta u vašem obražanju u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ljude u Srbiji, određene ljude nazvali stadom.
Dakle, to što vi prezirete narod to je vaša sramota i to je vaše lice, ali ga nećete ponižavati. Nećete ponižavati ljude u Narodnoj skupštini Republike Srbije te ste dobili opomenu, što je maksimalno, nažalost, što mogu da uradim, uradila bih mnogo više, ali sami ste sve o sebi rekli kao i uvek.
Preporučujemo
VUČIĆ POSTAVIO MARTU KOS NA MESTO: Neka nastave kako hoće, ništa im nije potrebno
25. 08. 2026. u 15:11
"RETKO TO KAŽEM" Vučić zadovoljan radom lokalnih funkcionera
25. 08. 2026. u 15:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)