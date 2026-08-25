Politika

OVO JE SLEDEĆI KOMANDANT KFOR: Italijanski general-major Roberto Vergori komandovaće trupama NATO na KiM

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 08. 2026. u 18:10

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ITALIJANSKI general-major Roberto Vergori imenovan je za sledećeg komandanta KFOR-a, dok će novi zamenik komandanta KFOR-a biti turski brigadni general Onur Čakidži.

ОВО ЈЕ СЛЕДЕЋИ КОМАНДАНТ КФОР: Италијански генерал-мајор Роберто Вергори командоваће трупама НАТО на КиМ

foto: Matteo Placucci / Zuma Press / Profimedia

Sadašnji komandant KFOR-a, general-major Ozkan Ulutaš, primio je danas u sedištu KFOR-a u Prištini predstojeću 31. rotaciju te misije, koju je predvodio Vergori, saopštio je KFOR.

Kako je navedeno, cilj programa "Key Leader Training", koji je počeo danas, je upoznavanje budućeg rukovodstva sa osobljem KFOR-a i operativnim procedurama.

Program je osmišljen da obezbedi kontinuitet komandovanja, da održi visoku operativnu spremnost i podstakne zajedničko razumevanje misije na svim nivoima.

Dodaje se da program formalno označava početak procesa primopredaje između sadašnjeg i novog rukovodstva i da će biti završen ceremonijom prenosa ovlašćenja na jesen.

Ozkan Ulutaš, sadašnji komandant KFOR-a, dužnost je preuzeo 3. oktobra 2025. godine.

(Tanjug)

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