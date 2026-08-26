TRAMP PRED NOVIM PRITISKOM NA IRAN: Netanjahu otkrio šta mu je predložio u Beloj kući
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je tokom sastanka sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom u julu razgovarao o tri moguća pristupa Iranu – diplomatiji, vojnoj akciji i pooštravanju „opsade” Teherana i da je Trampu preporučio treću opciju.
- Razgovarao sam sa predsednikom Trampom pre nekoliko nedelja u Beloj kući, u Ovalnom kabinetu. Razgovarali smo o tri opcije - rekao je Netanjahu u video-snimku koji je objavio njegov kabinet, a koji prikazuje njegov govor na hebrejskom jeziku na događaju u Jerusalimu.
Prema njegovim rečima, prva opcija bila je diplomatija, ali je izrazio sumnju da je sa Teheranom moguće postići „dobar dogovor”.
- Naravno, može da se napravi dogovor. Dobar dogovor – nemamo primedbi. Sumnjam da može da se napravi dogovor sa tom gomilom tamo, sa tim divljacima. Kažem vam: ne možete napraviti dogovor - rekao je Netanjahu.
Druga opcija, prema njegovim rečima, bila je vojna akcija.
Netanjahu je rekao da bi Izrael bio spreman da se brani ukoliko ga Iran napadne.
- Nećemo dozvoliti Iranu da nas napadne, a ako nas, ne daj Bože, napadnu, pretrpeće udarac veći od svega što su mogli da zamisle – daleko jači od svega što su do sada pretrpeli - rekao je izraelski premijer.
Kao treću opciju Netanjahu je Trampu predstavio „pojačavanje opsade” Irana, rekavši mu: - Ti odluči.
Netanjahu nije izričito rekao da je Trampu predložio uvođenje sankcija, ali je novoproširene američke sankcije Iranu naveo kao primer strategije ekonomskog pritiska o kojoj su razgovarali.
On je rekao da je Tramp u ponedeljak potvrdio tu odluku „nečim veoma, veoma, veoma snažnim”, misleći na najavu proširenih američkih sankcija protiv Irana.
SAD su saopštile da će nove mere biti usmerene na iransku digitalnu imovinu i tehnologiju, zlato, avijaciju i pomorski sektor, uz sekundarne sankcije koje bi mogle da pogode i subjekte u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Hongkongu, Kini, Singapuru i Evropi.
- Ono što je predsednik Tramp uradio juče jeste da pooštri opsadu Irana – ne pooštravanjem opsade samog Irana, već pooštravanjem opsade onih koji pomažu tom režimu, toj užasnoj diktaturi. To je veoma važno - rekao je Netanjahu.
Tramp se duže vreme zalaže za snažan ekonomski pritisak na Teheran, a tokom svog prvog predsedničkog mandata vodio je politiku „maksimalnog pritiska” prema Iranu, preneo je Tajms of Izrael.
(Politika onlajn)
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