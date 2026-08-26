TUGUJE CEO GRAD: Sutra u Kraljevu Dan žalosti zbog tragične smrti devojčice

Povodom tragične smrti petogodišnje devojčice Vere Banović koja je preminula od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći, na teritoriji grada Kraljeva za Dan žalosti proglašen je četvrtak, 27. avgust.

G.Šljivić

Ovom prilikom, državna i gradska zastava biće spuštene na polovinu jarbola, a organizatori javnih muzičko-scenskih, kulturnih i sportskih programa dužni su da ih prilagode obeležavanju Dana žalosti. Na javnim mestima zabranjeno je održavanje mitinga, kao i programa zabavnog karaktera, dok su elektronski mediji obavezni da svoje programske sadržaje prilagode Danu žalosti.

G.Šljivić

Nesreća se, podesećamo, dogodila kada je J.A.(26) iz Kraljeva, upravljajući „seatom“ bez vozačke dozvole, velikom brzinom pokosio petogodišnju Veru Banović, njenu mlađu sestru Anu (1), majku Draganu (32) i oca Strahinju B. (35) dok su bili u porodičnoj šetnji.

G.Šljivić

Petogodišnja Vera je, nažalost, u utorak rano ujutro podlegla povredama u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj, dok je njena mlađa sestra Ana u stabilnom stanu otpuštena na kućno lečenje. Majka je sa višestrukim prelomima bolnički zbrinuta, a otac je prošao sa lakšim ozledama.