POBEDIĆEMO UBEDLJIVO! VUČIĆ O IZBORIMA: "Ne pada sneg da pokrije breg, već da svaka zver ostavi svoj trag"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Toplički okrug, a tokom posete preduzeću za proizvodnju plastične ambalaže SZR "Kesa" u Prokuplju govorio je o predstojećim izborima, ali i, kako je naveo, manipulacijama blokadera.

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Odgovarajući na pitanje novinara o tome što SPS predlaže Ivicu Dačića kao predsedničkog kandidata, Vučić je rekao:

- Biće snažan kandidat, kao i mnogi drugi. Biće mnogo kandidata, biće mnogo snažnih kandidata i videćemo ko će da pobedi. Nemam ja ništa protiv toga. Ne pada sneg da pokrije breg, već da svaka zverka pokaže svoj trag. I za razliku od drugih, ja neću ni velike reči da izgovaram, ni loše, ni ružne, na pamet mi ne pada. Mislim da su ljudi sve razumeli, mislim da im je sve jasno. Ko će biti naš predsednički kandidat... O tome ćemo da pričamo kad se budu završili parlamentarni izbori. Do tada ćemo da se bavimo parlamentarnim izborima i gledati da se suprotstavimo svima. Samo da vas podsetim na nešto što ste zaboravili - do pre godinu dana svakog dana su govorili da Vučić sprema promenu Ustava, da nešto izmajmuniše, iskalkuliše, ne bi li opet bio izab ran za predsednika. I hiljadu puta sam im govorio da lažu, da poštujem Ustav, da je za mene Ustav svetinja - nije ih zanimalo, jer su ih zanimale njihove laži i izmišljotine. Sad kad im kažete gotovo u dan kad će biti izbori, oni kažu: "Siti smo toga, hoće, neće..." Tražili ste prevremene izbore, dobićete prevremene izbore, iako vi nama niste davali prevremene izbore. I nikakav problem nemamo sa tim, a ko će da pobedi, to ćemo da vidimo. Za mene je važno da radim, da se borim, ponosan na svaki kilometar izgrađenog puta, pruge, na svaki naučno-tehnološki park, svaku halu, bolnicu, klinički centar, dom zdravlja, na sve što smo uradili i izgradili. I nastojaću da se borim istom energijom. S jedne strane imaćete sve njih - sve blokadere i sve druge političke stranke, uključujući i SPS, s druge strane imaćete listu "Ujedinjena Srbija" - izvolite, birajte. A ja da govorim o njima loše, da kandidujem nekoga, da počnem da vodim tu kampanju za nekoga, neću, jer verujem da ćemo imati dovoljno vremena, bar dva meseca posle parlamentarnih izbora, to je i više nego dovoljno, jer će narod biti već sit, i svih nas, i kampanja, i svega drugog, imaćemo vremena da predstavimo nekog za predsedničke izbore, kampanja će biti kraća za 30 do 40 dana, ali dovoljno je mesec i nešto da traje, to će nam biti sasvim dovoljno - rekao je predsednik Vučić.

Znaju da gube - i to sa velikom razlikom

Na pitanje o komentaru studenata u blokadi, vezanom za paravane na izborima, da su svi koji se kriju iza zavesa i paravana na glasanju miševi, Vučić je rekao da mu je važno da na to reaguje Evropska unija.

- Zanima me da vidim da li će oni konačno da kažu jesu li oni to tražili ili ne. Je li ODIHR to tražio ili ne, neka nam kažu da li je to demokratska praksa ili je to neki naš zahtev. Ako to nije demokratska praksa i ako ODIHR to ne traži od nas, meni je lakše da ne uvodim paravane uopšte. Ja se ne stidim. Nikada neću glasati za zlo i za one koji bi uništili zemlju. Mogu za to i javno i tajno da glasam, potpuno mi je svejedno. Ali je tajnost glasanja Ustavom zagarantovana i za to računam na ODIHR-ove preporuke. Ali čekam da oni potvrde. Nećemo da nabavljamo paravane dok nam oni ne budu rekli da je to demokratska tekovina. Mi nemamo problem sa tim. Kako god da odluče, pobedićemo. I pobedićemo ih ubedljivije od onoga što oni misle. Vi potcenjujete ljude u Srbiji. To što su ljudi ponekad kivni na nekog na lokalu ili ljudi na mene zbog ovoga ili onoga, to je zato što vas vole, zato što vide da radite za njih, da se borite za njih, a ne zato što će za njih da glasaju. Ako oni nisu u stanju da sagledaju jedno jedino istraživanje pošteno, zašto nisu objavili ono istraživanje gde su sve objavili osim onih brojeva za političke stranke. Reč je o Irijevom istraživanju. Što vam nisu dali brojeve za političke stranke? Iako je to staro istraživanje, vrlo loše za nas, što vam nisu rekli? Da vam pokažu da i u tom lošem istraživanju za nas zaostaju. Samo vam taj broj nisu pročitali, sve drugo jesu. Toliko o njihovom samopouzdanju i pravičnosti. Ja da vam dajem istraživanja i da se njima hvalim, ne pada mi na pamet. Ja sam uveren u razum, rad, potrebe naših građana, da zemlja nastavi stabilnim putem, razumnim, normalnim, putem očuvanja mira, stabilnosti, ekonomskog napretka, Srbija je prva po stopi rasta u Evropi. i to po Jurostatu, a ne po srpskim tehnikama i metodama. Ja imam samopouzdanja i jedva čekam da vidim izborne rezultate - kazao je predsednik.

Na kraju je rekao da će ako blokaderi pobede da ima čestita, iako, kako je naveo, "ne sme ni da zamisli kakav bi haos u zemlji bio".

- Ako ste sigurni da pobeđujete, što vam je teško da kažete da čestitate? Zato što lažu i to. Znaju da gube. I to sa velikom razlikom. I zato moraju da izmišljaju sve te priče, i da obmanjuju javnost oko paravana, I to je cela suština. Pobedićemo ih. U Beogradu su u jednom trenutku imali prednost, ona je sad minimalna, tako da ćemo se boriti i pobedićemo ih i ovde - poručio je Vučić.