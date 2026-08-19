"NISI TI INVALID, TI SI ŠAMPION" Vučić obećao da će pomoći legendarnom bokseru Draganu Asanoviću
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je tokom posete Prokuplju da će pomoći proslavljenom bokseru Draganu Asanoviću.
Asanović, koji tvrdi za sebe da je invalid, zatražio je pomoć od predsednika Vučića.
- Nisi ti invalid, ti si šampion. Živ bio, Asanoviću. Drago mi je da te vidim.
Predsednik je podsetio da je Dragan bio veliki šampion i jedan od najtalentovanijih boksera.
- Rešavaću ja sa RFZO. - rekao je Vučić.
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