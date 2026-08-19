Politika

"NISI TI INVALID, TI SI ŠAMPION" Vučić obećao da će pomoći legendarnom bokseru Draganu Asanoviću

В.Н.

19. 08. 2026. u 14:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je tokom posete Prokuplju da će pomoći proslavljenom bokseru Draganu Asanoviću.

НИСИ ТИ ИНВАЛИД, ТИ СИ ШАМПИОН Вучић обећао да ће помоћи легендарном боксеру Драгану Асановићу

Foto: Printskrin

Asanović, koji tvrdi za sebe da je invalid, zatražio je pomoć od predsednika Vučića.

- Nisi ti invalid, ti si šampion. Živ bio, Asanoviću. Drago mi je da te vidim. 

Predsednik je podsetio da je Dragan bio veliki šampion i jedan od najtalentovanijih boksera. 

- Rešavaću ja sa RFZO. - rekao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MLADENCI POGINULI NA MEDENOM MESECU U GRČKOJ: Helikopter se srušio i eksplodirao

MLADENCI POGINULI NA MEDENOM MESECU U GRČKOJ: Helikopter se srušio i eksplodirao