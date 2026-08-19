PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u poseti Topličkom okrugu.

Foto: Novosti

Presednik će danas obići radove na nekoliko puteva, posetiti porodična domaćinstva, te obići fabrike koje su od ključnog značaja za razvoj i životu u Topličkom okrugu.

Obilazak porodične destilerije MI-MI d.o.o. Blace

Predsednik obilazi porodičnu destileriju u Blacama.

Veliki broj meštana ga je dočekao gromoglasnim aplauzom. Prvo je razgovarao sa njima o problemima koji trebaju da se reše.

Jedna meštanka mu se zahvalila duboko na poseti i na donaciji za dom za odrasla lica ometena u razvoju.

- Ne bih bio u koži socijalnih radnika ni jedan jedini dan - kazao je Vučić i zahvalio se svima koji rade taj jako težak posao.

- Sve znam, došli oni pametni i uništili sve. Neće to da se povrati - rekao je predsednik nakon pitanja meštana o tome kako da se pronađu nova radna mesta u Blacu.

- Lako mi je bilo da bude dobar put svuda, i da radimo nove puteve i do Kaševara, ali je problem u tome što nam nedostaje fabrika. Gledaćemo da rešimo i to - kazao je Vučić.

Devojčica je upitala predsednika da li država može da obezbedi neka primanja za decu bez roditeljskog staranja, ističući da ona nema nikakva primanja sem plate koju zaradi u kafiću i da se o njoj brine tetka koja je njen staratelj. Kako kaže odrastala je bez oca, a majka joj je nedavno preminula.

- Kao što znaš, Jovana, to nije lako, jer staratelji imaju određenu ulogu, ali razumevajući poziciju naći ćemo način da vanistituciono pomognemo. Pomoći ćemo u roku od 48 sati - rekao je Vučić.

Foto: Novosti

Narod je želeo da se slika sa predsednikom, a on im je i tu želju ispunio.

- Daćemo više za Blace - kazao je predsednik.

Predsednik je potok krenuo u obilazak destilarije, koja je porodični biznis decenijama unazad.

Kako su rekli predsedniku sve izvoze na strano tržište u Nemačku, Hrvatsku, Sloveniju, Albaniju...

Predsednik je sa domaćinima razgovarao o važnim temama za ovu regiju.

- Borili smo se. Neće to lako biti u budućnosti - rekao je Vučić o saradnji sa SAD navodeći da je strateški dijalog koristan u mnogome.

- Kapaciteti su veći, tehnologija veća i u destilarijama i vinarijama... I dalje imamo okolne vinarije iz drugih zemalja koja pobeđuju srpske, ali im vina nisu bolja - ukazao je Vučić.

- Naša vina su veoma dobrog kvaliteta, možda bismo mogli da proizvođači malo suspste cenu, ali taj kvalitete je bolji - dodao je Vučić.

Kaže da se Srbija trudi da obezbedi što bolji plasman za domaće proizvode.

- Vidim dobre i vredne ljude koji ćele da rade u društvenom sketoru. Ne možemo u svakom mestu da imamo namensku industriju, ovde smo doveli možemo da razmatramo povećanje kapaciteta... Pogledajte zgrade u kojima su se zmije legale, kako to sada izgleda - kazao je Vučić.

- Najbolje je startapovi i razvoj privatnog sektora, zdravije od državnog. Mi smo juče izašli iz samoupravnog socijalizma. Kada pogledate i poruke političara, ima patološka potreba da državu krive i traže od nje sve. Ovo radimo jer finansijski dobro stojimo i želimo da podstaknemo privatni sektor. Oni otkljuju ovde mnogo šljiva, izvoze i bazu i gotov proizvod, od toga blce živi i mnoge porodice u našoj zemlji. Da li mislite da ćete lakod a dovedete strane investirorue u Blce... Sad ne možete nikog da dovedete za tekstil, pošto je na primer Turcima mnogo da plate 600 evra minimalac... Nema radno intenzivnih mesta koja možete da obezbedite sa strane... Biće mnogo problema zato je važno da znamo kako zemlju da vodimo i trudimo se da omogućemo 10,20,20,50 zaposlenih. Niska nam j estopa nezaposlenosti, tamo gde postoji obično tu ljudi žele da rade... - kazao je Vučić.

Dodaje i to da ovde ljudi stvarno žele da rade, a ne mogu da nađu posao, jer privatni sketor nije dovoljno razvijen, a nema dovoljno državnih.

Obilazak domaćinstva porodice Veljić

Predsednik Vučić je stigao u Blace, gde ga je dočekala porodica Veljić.

Domaćin mu je rekao da se bavi poljoprivedom, govedarstvom i voćem.

Predsednik opštine Blace je uputio predsednika koji putevi su u najlošijem stanju.

- Nešto smo uradili, ovaj glavni deo prema Prokuplju, to dobro izlgeda - rekao je Vučić.

Dodao je da je jako zadovoljan što je Srbija pomogla ustanovi za starija lica.

- Najviše bi voleli da ima više radnih mesta - rekao je domaćin porodice Veljić.

- Alempiću, samo ovaj put prema Doji, to je velika vinarija - rekao je Vučić.

On kaže da se snalaze na sve načine i da je ljut na one koji bi svaki dan da nešto kritikuju.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Snalazimo se kada vidimo da se ljudi vraćaju iz onostransgtva. Radimo sve mere da zadržimo ljude. Da imamo vipe dece poput Filipa i Sare... Pdaće taj broj svuda jer imamo mali prirodni priraštaj. Potrebno je 2,2 za repordukciju, 1,63 nije dovoljno, mi izumiremo kao nacija. Živio sve bolje i postajemo sebičniji. Krivo mi je što nemam više dece, šta da radimo... - kazao je Vučić te dodao da je u toku potraga za rešenjem kako da se pomogne višečalnim porodicama, i da nije problem u parama.

- Moramo da podstaknemo one koji žele da imaju više dece - dodaje on.

Vučić kaže da će uvek rado pomoći onima koji žele da ostanu.

- Nego da Filip dobije brata i Sara sestru, a lako ćemo mi za kuću da pomognemo - rekao je Vučić kroz smeh.

- Spremio sam ti nešto - rekao je dečaku Filipu.

Potom je ostao da porazgovara sa porodicom i predsednikom opštine.

Obilazak radova na izgradnji III faze fabrike složenih borbenih sistema

- Pre 7 godina ovo ništa nije postojalo, vidite koliki su sad ti pogoni. Sada je 187 zaposlenih i biće još 70. Znate šta je to za Kurumliju, čudesno. Oni dobro i vredno rade - rekao je Vučić.

Ovde uradimo 4-na pet "Miloša" dok u Plani jedan.

- Sada ide "Miloš 2" to je novi zahtev, i naše vojske i ostalih... U dvojku može više da stane. To je za trasnport vojnika i da mogu da uzvrate vatru, sve je to relativno naravno, a 10 vojnika na vojnoj ploči prave razliku... - kazao je Vučić.

- Čuvali smo posao za te ljude, plate su redovne, imali smo problema, ima posla dosta - rekao je Vučić.

Vežba na Pešteru je planirana za 13. septembar, a put u Banjaluku je 14. septembra, najvio je Vučić.

Predsednik kaže se svako kreće u granicama svoje pokvarenosti.

Foto: Novosti

- Vučić kaže da ima karateristike dva psa, a to su njuh i upornost. Ovi ljudi danas imaju posao obde, mogu da iudražavju svoje proodice. Mogu li plate da budu veće, mogu, ali mora preduzeće da rade. Imamo i Komarac 1 i KOmarac 2, mi ćemo ovde da radimo dronove koji vrede 30 hiljada evra i to će da bude za dvedesetak dana, reč je ozibljnoj sili. Blizu Boegrada jedno malo mesto - rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da bez sumnje ono što se proizvede u Kuršumliji može da parira sa onima na svetskom nivou.

- Sve tumače kao provokaciju. Što sam došao i majici ili sakou, sve im smeta. Kada vide da Srbija napreduje, sve im sveta. Ja sam srećan jer znam da dobar posoa za svoju zemlju radim, rekoa je Vučić pozivajuću se na reči vladike Sergija.

Predsednik je najavio veća primanja od decembra, te da svi hvale radnike.

- Sve tačkaše i oklopna vozila ćete još malo ovde da proizvodite. Hvala vam na trudu - rekao je Vučić.

- Posla ćete da imate više, a mi ćemo da se staramo da imate povećanje plata. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama - poručio je predsednik meštanima.

Vučić je rekao generalu Milanu Mojsilovući da "sve što ima izvuče na Pešter i da obavezno pozove i rukovodstvo Republike Srpske".

Radnici su rekli da do Vidovdana iduće godine mora da se završi useljene u novu halu.

U njoj će biti dve nove linije prozivodnje "Lazara" i "Miloša".

- Važno je da ne oštetimo Planu - dodao je Vučić.

Vučić kaže da je važno da se ubrzaju isporuke i našoj vojsci, ali i drugim zemljama, aludriajući na to da isporuka Azerbejdžanu kasni.

Vučić je najavio prezentovanje "Pulsa" na Pešteru.

- Prvi put gađamo onim što smo nabavili iz Izralea. Videćete "Puls", bolji je od "Hajmarsa". Gađa stotinama kilometara daleko i gađa u pet metara i nema promašaja sa "Pulsom". To je naša najveća artiljerisjka prednost u odnosu na konkurenciju - rekao je on.

Obilazak nove zgrade Službe hitne pomoći pri Domu zdravlja

Predsednik je dočekan velikim aplauzom i prvo se obratio svim okupljenim.

Rekao je da će nastaviti da se zapošljavaju ljudi u ovom delu Srbije.

- Moramo da uradimo škole, prvo ćemo OŠ "Drinka Pavlović" pa OŠ "Miloje Zrnić". Puteve i vidite sami da radimo. Radimo zahvaljujući vašim zahtevima - rekao je on te dodao da će uskoro sve procedure oko auto-puta biti ubrzane.

Predsednik je najavio da će biti urađene sve deonice puta koje su prethodno obećane.

- Radan planinu smo nastavili nedostajaći deo i povezaćemo sa Jablaničkim okrugom... Ima 60, još su se komunisti okupljali i probijali za taj put. Izguraćemo to do kraja - rekao je Vučić.

Predsednik je potom upitao meštane šta su problemi koji ih najviše muče.

Glavni problemi su lokalni putevi. Vučić je istakao da će večeras imati sastanak sa Alempićem gde će zajedno da prođu kroz sve probleme i videti šta mogu da urade.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Dodao je i da će država da finansira izgradnju gradskog vodovoda.

Jedna starija žena je u suzama zahvalila predsedniku zbog drastično niže cene leka, koje sprečava izliv krvi na mozak.

OBILAZAK ZGRADE HITNE POMOĆI

Predsednika su pored velikog broja meštana dočekali i zaposleni u Domu zdravlja u Kuršumliji, kojima se on zahvalio na dočeku.

Direktorka Doma zdravlja se zahvalila predsedniku na izgradnji nove zgrade, na šta je on dodao da u velikoj meri misli o zdravstvu.

- Hvala vamna trudu i radu, znam kakve sve probleme imate - rekao je Vučić, te dodao da bolnica u Prokuplju izgleda kao spejs-šatl.

- Za nas je važna primarna zaštita ovde - rekao je Vučić, te napomenuo da je problem širom Srbije to što se objekti ne održavaju.

- Bolnice su potrebne i ugradovima gde imamo Klinički centar. Nemoj da ideš na klinički ako si slomio prst, idi u Dom zdravlja, a mi sve odamah u klinički centar. Ta stepenastost je važna ali je za to potreban veliki broj lekara, ali i to će biti usluga na velikom nivou, kada to uspemo - pojasnio je Vučić.

Foto: Novosti

- Tužna priča, rekla je dece nemam, a muž mi je umro, pa hvala što si mi dao lek... Sećate koliko sam puta govorio o tim samačkim domaćinstvima i koliko njima znači da dobiju te lekove... Rekao sam i juče da imamo više beba, moramo da težimo da produžujemo životni vek, posebno muškarcima. Žene su disciplinovanije i redovno piju terapiju, moramo da radimo na prevenciji. Ta gospođa recimo sada ne mora da bira da li će da ima hranu ili lekove - rekao je Vučić.

Dodao je da da stižu i lekovi u Užice, te da se rešavaju sa RFZO problemi gde je bio zastoj.

- Juče je 3 puta više nego prekjuče, znači 4387 je uzeto recepata, 1490 lekova je podignuto, danas će ostatak. Prvi dan je bilo hiljadu, dve, drugi skoro oko pet. To pokazuje koliko to ljudima znači... - rekao je predsednik.

- Ljudi se žale najviše na mene, pa onda na druge i na lokalne funkcionere. Dobili smo 16.850 prijava i to rešavamo svakog dana... Pažnju morate da pokažete svud - rekao je Vučić o platformi "Ko, si bre,ti?".

Vučić je dodao da se preko 5 milijardi evra troši godišnje na zdravstvo, te da mu teško pada da kada ljudi ne vide šta sve država radi.

Ministar Lončar je pohvalio čime sve raspolaže Dom zdravlja, te da se time mnogi centri ne mogu pohvaliti.

Pitanja novinara

Na pitanje o žalbama blokadera na paravane na izborima, koji "otvaraju prostor za nekakvu mahinaciju, izbornu krađu, bugarski voz...", kaže:

- Nije, to bugarski voz... Samo da biste razumeli koliko je to glupo što pričaju. Na ne znam koji volšeban način, vi mu obezbedite listić koji on mora da vam vrati jedan, onako zaokružen kako mu vi kažete, i tako dalje. To je apsolutno nemoguće da radite. Paravani su svetski zahtev u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, ODIHR tražio.

Nama bolje da to ne radimo, ali je ODIHR tražio. Mi treba da izdvojimo sad 7-8 miliona evra za to čudo, je l' tako? To đavo i po košta. 7-8 miliona evra treba da izdvajamo za gluposti, zato što su oni svi tražili da ispunimo sve ODIHR preporuke. Super, ispunjava vam Odirove preporuke, evo vam i paravani. Evo vam šta god hoćete, da svako može slobodno da glasa kako god hoće, šta god hoće. Oni će više ljudi da imaju po biračkom mestu nego mi, mnogo više, jer će da imaju mnogo lista. Dakle, kad sve to imate u vidu, hajde samo da vas zamolim, ljudi, da ne pravite cirkus od toga zato što ste svesni da ćete da izgubite na izborima. Vi stvarno mislite da oni veruju u laži koje su prosipali o tome da pobeđuju i ne znam gde? Pa ne veruju. Oni znaju da građani Srbije će da izaberu i sigurnost i stabilnost i normalnost i dalji razvoj i napredak, a ne neizvesnost i ludilo i batinanje i progon političkih neistomišljenika, i sve drugo. I odlično to znaju, i znaju da su izbori bliže, zato je nervoza sve veća.

Vučić sarkastično kaže da žuri da raspiše izbore kako bi blokaderi mogli što pre da pobede.

- Čekao sam da se smene direktori? N1 i NovaS su sada gori u donosu na perid od pre pola godine. Mi smo na našem štabu postavili pitanje i razgovarali o tome. Da li ću ja da idem tamo. Teško. Imam obavezu da se obratim ljudima koji i to gredaju, a sa druge strane bih se osećao da sam uradio nešto protiov svoje troje dece i porodice. Šta bi sa "Sarajevo Safarijem"? Sa Jovanjicom. Prećutali i kada je Aleksić priznao. Lagali oko zvučnog topa... Nije vam sramota da lažete i uvodite zemlju u sukobe. O Valjevu da ne pričam. Ni jednom niste rkeli izvinite na to. I onda treba da kažem hvala vam što sam došao. Nisu me ubedili saradnici. Oni neka idu, ja nisam zanisteresovan. Ponudio sam im znajući da neće da prihvate. Sada su se stvari promenile, da ne mogu sada da kažu, jer je do sdaa to bio projekat finansiran sa starane da se ruši vest u Srbiji, a novi vlasnik mora da zaradi i da ima rejting i da se približi svima... Nisam zaniteresovan ni njemu ni bilop kome drugom da pomažem. Ja u tome da ulestvujem neću. To je najneprofesionalniji medij na svetu - rekoa je Vučić o premeni vlasničke strukture na N1, te dodaje da se oslanja na narodnu volju.

Vučić kaže da kada se država vodi mora se biti pravična.

Foto: Novosti

- Za koga god da glasate mimo liste "Ujedinjena Srbija" to je glas za blokadere, nema tu studenata - kazao je Vučić. Predsednik kaže da je izbor sasvim jasan, i da će svaka druga lista mimo sigurne "Ujedinjene Srbije" pre ili posle stati uz blokadere posle izbora.

O dešavanjima na KiM, kaže da je tamo reč o teroru Aljbina Kurtija i njergovih pomagača sa Zapada.

- Mislili su da im je krenulo lepo razbili Jugoslaviju, pa Srbiju i CG, pa bi da odcepe Kosovo a to Srbija nije prihvatila i neće, i onda misle sa tim da ucenjuju. Stotine tekstova su objavili da je Rašković imao kockarske dugove, i onda su juče priznali da gone dvojicu za previjanje. Kakvi su to lažovi i bitange. Još gori su oni oji se bave motom na Ibru. Večeras šaljem pismo Ruteu. Borimo se koliko možemo - rekao je Vučić.

Vučić kaže da svaki dan sluša gluposti i pametovanja.

- Kad sam pomenuo bošnjačku inicijativu oko izgrade hidrocentrale koja bi zaposlila taj kraj, oni su rekli ti hoćeš da uništiš "albasnko Kosovo"... Šta je to što ljudi u Srbiji hoće, samo mi recite hoćete li mir ili rat, ne može malo jedno malo drugo. Ne bi nam Kurti ovo radio da mu nisu dozvolili ovi sa Zapada, a oni su i dalje nervozni jer im Kosovo nije nezavisno. Ne mogu da odu u tolike zemlje sveta. Hoće u Rusiju, ne mogu, Kinu, Indiju. Ima 6 zemalja u Africi od 54 koje su ga priznale... I to je muka. Zato je nervoza. Zato moram da čuvamo mir. Ako misle da će na traktorima da proteruju Srbe, e pa neće - rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da situacija mora da se ispita i detaljno uradi oko hidrocentrale.

- Ja neću da guram nikoga... Bio sam po 20. put u posledinj 30 dana na njihovoj naslovnoj strani. Od sprovođenja obojene revolucije, najbrutalnije se mešali po Šolakovom nalogu. Zbaranili su Informer, i to je podzdravila EK. Zamislite da mi zabranimo televiziju Crne Gore ili N1. Onda su počeli da zabranjuju ulazak u zemlju. Pa šta smo mi otirač, a vi velika sila - rekao je Vučić te napomenuo da treba crnogorski mediji da se bave time kako je "ludi" Vučić uspeo da brojne siromašne delove Srbije bez mora da oživi i da ih pretekne u svemu.

- Zamislite kakav bi bio potencijal da je tu bio neko pametan - kazao je Vučić.

Obilazak radova na putu Rudare-Ljuša-Kuršumlijska Banja

Vučić je kazao da su ovaj put tražili zbog Kuršumlijske banje i ka Merdaru, te da je to težak put jer mu je širina skoro 6 metara, preko 7 kliometara dužina i da se on plaća preko 3 miliona evra.

- Ovo su epohalni radovi za Kuršumliju, ali sam srećan što to radimo - rekao je Vučić.

Pomenuo je da je na "Ko, si bre, ti? " dobio pritužbu da nije isplaćen deo za zemljište na kome je izrađena fabrika borbenih sistema, te da to treba da se reši.

Izvođač radova je napomenuo da problem pravi ekspropriacija sa dva fizička lica.

- Znaš ti dobro kako se te stvari rešavaju - rekao je predsednik Mirolavu Alempiću.

- U novembru će biti gotov put - rečeno je predsedniku, na šta se nadovezao da je srećan što to čuje.

Predsednik je ukazao da se radovi na zaboliznaci oko Kragujevca moraju što pre završiti i da je to mnogo važno.

- Drugačiji je život u Kragujevcu kada se to uradi... Ovo predivno izgleda. I Kuršumlijska banja dobro radi, kako sam čuo - rekao je predsednik.

- Kuršumlijska banja je do pre 5 godina nije ni radila, pa je onda krenulo mučenje, privatizacija, pa Prolom banja, pa Lukovska, pa je sad krenula i Kuršumlijska pa sada gradi se i novi hotel u Lukovskom i tome ćemo dati 2 miliona evra. Samo da vidite koliko država. Raičević je najveći poslodavac ovde, ali on zna kako da iskoristi vaučere i bori se za opstanak. Zato nam je izgradnja auto-puta jako važna - rekao je on i najavio nove radove u avgustu 2027.

- Više od 30% stranci u Kuršumlijskoj banji? Ja mogu da mislim kakvi su to stranci... - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da su u ovom delu urađene glavne saobraćajnice.

Foto: Novosti

- Super je ona vizitorski centar u Caričinom gradu. Nisu mala ulaganja, još ako budemo školu i u fabriku, nisu mala ulaganja u Kuršumliju - kazao je Vučić.

- Izludeću od primedbi "Svoj na svome". Zvao sam Sašku nije mi se javila ceo dan. Druga stvar je oko auto-puta i ne razumem šta je to. Procedura EU? Pa šta hoće neka finansiraju, šta neće, neće doviđenja, mi ćemo... Njima vreme ne znači ništa, a nama je sve, jer se ljudi iseljavaju iz ovih područja. Pola ode u Niš, Kragujevac, Beograd, pa ti gledaj šta ćeš - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da obične građane ne zanimaju problemi zašto nešto kasni.

- Četiri tačke imamo u Kuršumliji. Držimo Simpo, složene borbene sisteme, pomažemo Raičeviću koji je ozbiljan privrednik koji ima blizu 800 zaposlenih ovde.. Napravili smo mali pogon u Rači i to ćemo da uvećamo... Problema ima koliko hoćeš. Pre pet godina fabrika složenh borbenih sistema, podigli ovo sa 40 zaposlenih, niakda toliko puteva nije urađeno i obnovljeno. Ljudi vide i traže. Treba još dve škole da radimo i to ćemo da uradimo. Pomažite oko EDS sistema, dajte betonske bandere i onda najvažnije auto-put, jer kad dođe ovde pola problema neće biti... - kazao je Vučić te dodao da će Prokuplje da ima moderniju bolnicu nego KC i Nišu.

- Ljudi uvek očekuju više. Vidite koliko je minimalac važan, sada ide preko 70 hiljada. Videćemo da još malo podignu to, a mi ćemo videti kako da podignemo narudžbe za Jumko. Hvala i Republici Srspkoj jer i oni prave značajan broj narudžbi - dodao je on.

Vučić je rekao da će izgradnja auto-puta biti od ogromnog značaja za naš narod.

- Gračanica vam je na 50 km odavde. Jednog dana ćemo morati da radimo sa Albancima i voo će nam tada značiti - rekao je Vučić.

- Baš sam srećan zbog ovog puta - rekao je Vučić.

Obilazak pogona kompanije „Jumko“

Predsednik Srbije je stigao u Kuršumliju gde započinje svoju današnju posetu. Prvo obilazi pogon kompanije "Jumko".

Prethodno su ga dočekali meštani Kosaničke Rače, da ga pozdrave i kažu svoje probleme.

- Mnogo mi je drago da vidim mnogo dece - rekao je Vučić, nakon što su ga mališani dočekali.

Upitao je ljude šta im je potrebno.

- Ako pogledate, osim ovoga što smo 3-4 klimoetra od administrativne linije, pa sad stižu nove mašine i što ćemo da držimo zaposlene u Rači i osim puteva i fabrike složenih borbenih sistema koji su treći uskoro drugu poslodavac po veličini u čitavoj opštini. Izgradnju hotela u Lukovskoj banji ćemo takođe pomoći, tako da recite šta još možemo da pomogemo - kazao je on.

Meštanin Male Kosenice je ukazao na problem rasvete.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Na putu ka Merdaru meštani strahuju od rušenja starih i drvenih bandera, pogotovo jer tuda svaki dan prolaze deca.

Predsednik je odmah uputio važan poziv Biljani Komnenić, direktorki Elektrodistribucije, kako bi rešio problem drvenih bandera.

- Biljana, ruše se ljudima ovde mreže i bandere drvene u selu Rača, blizu Merdara, pa bih te molio da malo angažujete ovde ljude više. Imate dovoljno betonskih stubova i zamenite to betonskim stubovima. Nisu na terenu, nisam ih video nigde, prolazio sam. Nemojte da vam betonske bandere stoje i leže u kanalima, postavite betonske bandere da ljudi budu sigurni kada im deca prolaze tu, a i da imaju struje - rekao je predsednik on.

Jedno dete je zamolelo predsednika da renovira školu "Drinku Pavlović" koja je u lošem stanju.

Predsednik je rekao da su drugi bar po nešto radili ovakvih problema ne bi bilo. Dodao je da je potrebno 6,5 miliona evra da se obnove obe škole i da to mora da uradi država.

- I onda dođem i kažete da ima i treća škola... - rekao je on.

U toj školi ima ukupno 28 dece.

- Ako imaš neki projekat, da vidimo šta možemo da uradimo, bar salu ili učionice - kazao je predsenik, na šta mu je jedna meštanka rekla da su najveći problem prozori.

Predsednik je rekao da će promeniti stolariju i da će to rešiti.

Jedan od meštana ukazao je i na problem puteva koji su u lošem stanju. Drugi su tražili da im reši pitanje posla njihove dece.

Predsednik je istakao da je srećan što se u ovom delu Srbije radi, te dodao da bukvalno sve država plaća i ništa ne može da radi lokalna samouprava.

- Njihovi prihodi su objektivno mali... Zato hoću da kažem da to nije tako jednostavno. Kuršumlija je jedna od opština sa najvećim ulaganjima države. Verujem da ćemo moći još ljudi da zapsolimo jer dolaze nove mašine. Trudimo se jer je opština najbliža sa administrativnom linijom sa KiM, da narod ovde ostane, ali znate i sami da ljudi odlaze... Hoću da budem pošten i da znate, jer ono što je vama sitnica, nama to nije. Uradićemo oko bandera, ovaj kompletan put, i stolariju u Rači - rekao je Vučić.

Predsednik je kazao da će privatno pomoći izgradnji bogomolje u ovom mestu.

Meštanin Merdara se zahavlio predsedniku za sve što je do sada uradio, te tražio da se uradi i deo puta do njega.

Meštani su ukazali da je vodovodna mreža problem.

- Nikada se nije desilo da ništa ne uradimo - dodao je Vučić.

Predsednik je potom razgovarao sa mališanima i rekao im da je loptanje važno, ali učenje važnije.

- Zato vi lepo da učite i slušate roditelje, jesmo se dogovorili? - kazao im je Vučić.

OBILAZAK KOMPANIJE "JUMKO"

Predsednik se potom uputio u kompaniju Jumko.

Vučić je izjavio da je tu zaposleno 34 dame i 6 muškaraca.

- Nećemo da gasimo i ukidamo pogon, obezbedićemo te dve važne mašine, da biste mogli da budte efikasniji i da bolje i brže isporučite proizvode kompaiji Jumko. Gledaćemo da plate budu uvećane, ne samo minimalac, iako i on ide značajno više. Gledaćemo da povećamo broj zaposlenih. Hvala vam na trudu i energiji, vi pomažete i policiju i vojsku i sve državne organe, a apelujem na sve da naručuju opremu od Jumka. U petak stiće oprema u Drvar, a za dve nedelje oprema ovde koju sam rekao. Primanja će vam biti bolja, želim vam uspešan rad - kazao je Vučić.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Jedna zaposlena žena je ukazala na problem ugovora ir adnog staža, na šta je Vučić rekao da će to u četvrtak biti rešeno.

- Sramota je da ja to čujem od ljudi, da je neko drugi pre razgovarao to je moglo biti rešeno. To je toliko mali problem da nemam reči - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da je problem u apsentizmu, odnosno čim se dobije stalni posao odsutnost se drastično poveća.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Ljudi koriste razne načine da odsustvuju i to je bio način da manje para gubimo nego inače. Ovaj pogon gubi novac. Izgubuli so 9,5 miliona dinara. Moj posao je da vodim računa od ržavi i vama. Jel mi garantujete da će nivo odsustva da bude veći kad dobijete posao za stalno? Pa ne, e kad budete spremni onda se javite... moramod a pričamo i o problemima. E kad odlučite da je ova fabrika vaša budućnost i da hoćete platu preko 70 hiljada. Ako se slučajno desi da postanem predsednik Vlade opet ćud a menjam zakon i pooštrava uslove - kazao je Vučić, te dodao da se sve namešta da niko ne može da dobije otkaz ali da se što manje radi, jer sve drugo preče od državne svojine.

- Nemamo drugu državu, samo Srbiju moram da je čuvam - dodao je predsednik.

Dobićete mašine i veće plate podsetio je predsednik.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Odlično znam i pratim svaku Jumkovu fabriku svuda... Moja molba je da razmislite, ako se dogovorite, možda će 1% da poraste odsutnost, a osiguranje i povezivanje staža dobijate sutra - naveo je Vučić te dodao da će se sve raditi da se napravi profitabilno preduzeće i da neće da gasi pogon.

Predsednik kaže da mu je drago što ih je sve video.

- Živećete lakše, imaćete veća primanja, osiguranje rešeno koliko sutra, ipak je to nešto... Imaćete i novih narudžbina koliko hoćete. Neki koji su pravili kombinacije sa strane moraće da se vrate poštovanju državne imovine i prava - rekao je Vučić.

- Radimo na Simpu i Jumku i svim drugim... O svemu morate da vodite računa, sve je to sistem spojenih sudova. Ne možete rešiti jedan problem, a da napravite drugom. Što se tiče Jumka kad bi došli bio bih najsretniji. Kinezi bi to proizvodili sa više ljudi i imali bi druge naručioce - rekao je Vučić na pitanje o saradnji sa Kinom.

Vučić ističe da danas ljudi u Kuršumiliji bolje rade, kada je u pitanju proizvodnja vojne opreme i sistema.

- Ovde su vredne radnice i radnici, samo mi moramo da rešimo svoje probleme... Da poredim vojsku od prije 12-13 godina. Pa imali smo tada jedan lovac, ne računajući one kovčege, to vam je mrtvački kovčeg ona 21. Morali smo da branimo zemlju, ali to je bilo veliko ništa. Uskoro ćemo da imao 40 lovaca. Jedan naprema 40, neću dalje da govorim. Da ne govorim o raketnim sistemima, višecevnim bacačima raketa i svemu što ćete moći uskoro da vidite - rekao je Vučić, te dodao da Srbija održava promet uprkos svima koji žele da spreče našu zemlju da bilo šta i bilo kome proda.

- Ja moram da brinem o ovim radnicima, ja moram da im odogovorim... Nije ovo od Svetog Petra došlo, neko mora to da smisli. Da radi i da finansira vojsku, da to bude na zdravim nogama zasnovano - rekao je on.

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