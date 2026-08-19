Fudbal

SENZACIJA NAD SENZACIJAMA! Hrvat potpisuje za Barselonu u nikad viđenom transferu

Новости онлине

19. 08. 2026. u 12:36

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DINAMO već nedeljama radi na transferu Dominika Livakovića (31), a najnoviji, senzacionalni obrt u dugoj sagi stvorio je njegov menadžer Endi Bara.

СЕНЗАЦИЈА НАД СЕНЗАЦИЈАМА! Хрват потписује за Барселону у никад виђеном трансферу

Ayman Aref Mohamed Saad El Din / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako Indeks saznaje, u igri je dogovor između Fenerbahčea i Barselone, a zatim i Barselone i Dinama.

Zvonimir Boban i uprava Dinama pokušavali su da vrate hrvatskog reprezentativca iz Fenerbahčea, a i sam golman je želeo da se vrati u zagrebački klub sa kojim je prošle sezone osvojio duplu krunu. Odličan odnos između Endija Bare i predsednika Barselone Žoana Laporta otvorio je kombinaciju u kojoj bi sve četiri strane mogle da profitiraju.

Glavna prepreka Dinama u ovom poslu dugo je bila obeštećenje koje je Fenerbahče tražio za svog igrača. Tada je Bara u priču uključila i Barselonu, koja bi mogla da kupi Livakovića za 3 miliona evra plus određene bonuse, a zatim ga verovatno pošalje na jednogodišnju pozajmicu u Dinamo. Nakon isteka pozajmice, hrvatski golman bi se vratio u Barselonu, gde bi igrao ulogu rezervnog golmana prvog izbora Džoana Garsije (25).

Garsija je trenutno zamena poljski veteran Vojćeh Ščensni (36), čiji ugovor sa Barselonom ističe leta 2027. Njegov odlazak bi otvorio mesto za Livakovića, koji bi se vratio na Kamp Nou nakon pozajmice u Dinamu.

Sve četiri strane - Dinamo, Livaković, Fenerbahče i Barselona - želele su da zaključe dogovor što je pre moguće. Razlog je jasan: Dinamu je bilo važno da Livaković bude registrovan i dostupan za plej-of utakmice kvalifikacija za Ligu šampiona protiv norveškog Vikinga, ali to se nije dogodilo. Prva utakmica odigrana je juče u Zagrebu i završena je 2:2, a revanš je sledeće srede u Stavangeru.

Livaković je ponovo bio jedan od ključnih igrača Hrvatske na Svetskom prvenstvu. Odmah nakon završetka turnira, ponovo su se pojavile glasine o njegovom povratku u Dinamo. Podsećanja radi, hrvatski reprezentativac je drugu polovinu prošle sezone proveo na pozajmici u Maksimiru.

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