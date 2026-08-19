Ekonomija

PREDVIĐANJE GRČKO-AMERIČKOG BIZNISMENA: Objavljena godina kada ćemo svi biti milioneri

K. Despotović

19. 08. 2026. u 12:31

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VEOMA optimističnu sliku budućnosti opisuje grčko-američki inženjer, lekar, preduzetnik i futurista Piter Dijamantis, tvrdeći da brzi razvoj veštačke inteligencije, robotike i energetike može drastično da promeni životni standard milijardi ljudi.

ПРЕДВИЂАЊЕ ГРЧКО-АМЕРИЧКОГ БИЗНИСМЕНА: Објављена година када ћемо сви бити милионери

Foto: Roman Stetsyk / Alamy / Profimedia

Osnivač fondacije XPRIZE i suosnivač Singularity University procenjuje da bi do 2031. godine većina stanovništva mogla da ima pristup uslugama koje se trenutno smatraju privilegijom veoma bogatih, prenosi grčki poratl Pronjuz.

U srži njegovog predviđanja je drastično smanjenje troškova proizvodnje, navodi se u članku. Veštačka inteligencija i roboti, prema njegovim rečima, moći će da preuzmu veliki deo zadataka koji trenutno zahtevaju ljudski rad, značajno smanjujući troškove u oblastima kao što su obrazovanje, zdravstvo, transport i kućna nega.

Digitalni inteligentni nastavnik mogao bi da pruži personalizovano obrazovanje, autonomna vozila bi mogla da smanje potrebu za vlasništvom automobila, dok bi humanoidni roboti mogli da obavljaju svakodnevne zadatke kod kuće.

Istovremeno, Dijamantis predviđa značajan pad troškova energije i izgradnje stanova, zahvaljujući solarnoj energiji, baterijama, 3D štampanju i robotici.

Da bi opisao ovu promenu, on koristi istorijski primer: čak i osoba sa niskim prihodima danas ima pristup tehnologijama i uslugama koje bi bile nezamislive čak i za svemoćnog monarha pre nekoliko vekova.

Njegova osnovna ideja je da tehnološki napredak neće samo pojeftiniti životne troškove, već bi mogao da transformiše mnoge današnje „luksuze“ u svakodnevna dobra za sve.

Međutim, ovo je veoma optimistična prognoza za budućnost, ali nikako izvesnost, jer brzina usvajanja novih tehnologija, troškovi, nejednakosti i društveni razvoj mogu značajno uticati na to da li će ovaj scenario ikada sprovesti, piše grčki medij.

(Alo)

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