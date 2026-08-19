SPREMA SE SPEKTAKL U BEOGRADU: Jedan od najboljih igrača i bivši prvak sveta dolazi u Srbiju po 50.000 evra
Uz njega dolazi i još jedan igrač sa TOP 10 liste
BEOGRAD će od 24. do 30. avgusta biti epicentar svetskog padela. Padel savez Srbije i naša prestonica ugostiće FIP Gold Tur, jedan od najprestižnijih profesionalnih turnira ikada organizovanih u ovom delu Evrope.
Ovaj sportski događaj bez presedana u jugoistočnoj Evropi okupiće više od 200 profesionalnih igrača iz preko 40 zemalja. Oni će se boriti za vredne bodove na FIP rang listi, ali i za impresivan nagradni fond koji iznosi 50.000 evra.
Turnir će se odvijati na atraktivnim lokacijama koje spajaju vrhunski sport i najmoderniji deo grada. Prvi mečevi biće odigrani u Padel Centru Beograda na vodi, dok je za samu završnicu rezervisana ekskluzivna lokacija – centralni teren ispred hotela St. Regis, u samom srcu pomenutog dela grada.
Ljubitelji padela u Srbiji imaće jedinstvenu priliku da uživo gledaju majstorije nekih od najboljih igrača planete. Listu učesnika predvode fenomenalni Franko Stupačuk (Argentina) i Jon Sanc (Španija).
Stupačuk, poznatiji pod nadimcima "Stupa", trenutno zauzima visoko 6. mesto na svetskoj FIP listi. Argentinac važi za jednog od najatraktivnijih igrača današnjice, a beogradska publika moći će da uživa u njegovom agresivnom stilu igre na bekhend strani.
Stupačuk u tekućoj sezoni nastupa u paru sa Špancem Majkom Janguasom, čineći jedan od najdinamičnijih tandema na turnirima, a u Beograd stiže sa rezimeom koji uključuje više od devet titula na najjačim svetskim turovima (Premier Padel i bivši WPT).
Takođe, sa reprezentacijom Argentine je bio prvak sveta.
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