SADA I DEFINITIVNO: Jovan Milošević ide u Bragu!

NEMAČKI transfer guru Florijan Pletenberg potvrdio je da će bivši napadač Partizana pojačati Bragu u transferu vrednom osam i po miliona evra.

Foto: Jordi Mergen / imago sportfotodienst / Profimedia

Velika se prašina digla oko transfera Jovana Miloševića koji defintivino nema mesto u Štutgartu, bio je nadomak Brage, zatim se pisalo da je dogovoren prelazak u Udineze, ali na kraju će reprezentativac Srbije ipak pojačati redove "arhiepiskopa".

Vest je potvrdio nemački transfer guru Florijan Pletenberg, a po njegovim informacijama Braga će bivšeg igrača Partizana platiti osam i po miliona evra.

🚨💥 Jovan Milosevic to SC Braga – DONE DEAL ✔️



Full agreement reached with VfB Stuttgart. Transfer fee: €8.5m. Contract until 2031.



Medical in Portugal scheduled for today. @_dennisbayer @SkySportDE 🇷🇸 pic.twitter.com/rS8nDvjIQ9 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 19, 2026

Medicinski pregledi će biti održani danas, a nakon njih će čitav posao biti ozvaničen.

Što se tiče samog Miloševića, nije imao sreće nakon povratka u Bundesligu i Braga bi mogla biti idealna sredina za njegov dalji razvitak, pogotovo jer je preko leta prodala nekoliko prvotimaca, pre svega Rodriga Zalazara koji je bio glavni napadač tima, pa bi trebao dobiti adekvatnu priliku da se pokaže, nešto što u Štutgartu i Verderu nije imao.