"LEKOVI STIŽU U UŽICE" Vučić: Uzeto je 4.387 recepata, a podignuto 1.490 lekova, danas će ostatak

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je tokom posete Topličkom okrugu da lekovi stižu u Užice.

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Dodao je da da stižu i lekovi u Užice, te da se rešavaju sa RFZO problemi gde je bio zastoj.

- Juče je 3 puta više nego prekjuče, znači 4387 je uzeto recepata, 1490 lekova je podignuto, danas će ostatak. Prvi dan je bilo hiljadu, dve, drugi skoro oko pet. To pokazuje koliko to ljudima znači... - rekao je predsednik.