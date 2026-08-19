STIGLA ZAMENA ZA EMILIJANA MARTINEZA: Aston Vila dovela jednog od najboljih golmana "Serije A"

Dosadašnji golman Parme i japanski reprezentativac Zion Suzuki potpisao je ugovor sa Aston Vilom, saopštio je danas engleski fudbalski klub.

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Detalji ugovora nisu objavljeni, ali britanski mediji navode da je Aston Vila za transfer japanskog golmana izdvojila oko 30 miliona funti.

Suzuki (23) je bio član Parme od 2024. godine, a branio je na ukupno 59 mečeva. On je pre Parme branio za Sent Truden i Uravu. Za reprezentaciju Japana nastupio je na 28 utakmica.

Aston Vila je ranije danas objavila da je potpisala ugovor sa Italijanom Mateom Ruđerijem, koji je u engleski klub stigao iz madridskog Atletika.

Fudbaleri Aston Vile će 23. avgusta u prvom kolu nove sezone u Premijer lige gostovati Brajtonu.

