STIGLA ZAMENA ZA EMILIJANA MARTINEZA: Aston Vila dovela jednog od najboljih golmana "Serije A"
Dosadašnji golman Parme i japanski reprezentativac Zion Suzuki potpisao je ugovor sa Aston Vilom, saopštio je danas engleski fudbalski klub.
Detalji ugovora nisu objavljeni, ali britanski mediji navode da je Aston Vila za transfer japanskog golmana izdvojila oko 30 miliona funti.
Suzuki (23) je bio član Parme od 2024. godine, a branio je na ukupno 59 mečeva. On je pre Parme branio za Sent Truden i Uravu. Za reprezentaciju Japana nastupio je na 28 utakmica.
Aston Vila je ranije danas objavila da je potpisala ugovor sa Italijanom Mateom Ruđerijem, koji je u engleski klub stigao iz madridskog Atletika.
Fudbaleri Aston Vile će 23. avgusta u prvom kolu nove sezone u Premijer lige gostovati Brajtonu.
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