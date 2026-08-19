NOVA PREMIJERLIGAŠKA BOMBA: Junajted daje preko 70 miliona za veznjaka Brajtona
MANČESTER junajted nastavlja sa ojačavanjem sastava za narednu sezonu, a najnovija meta je supertalentovani Karlos Baleba.
Vezista Brajtona je bio na meti kluba i prošlog leta, ali do dogovora između timova nije došlo i Kamerunac je ostao na "Ameksu".
Odigrao je solidnu sezonu, a Mančester je ponovo zagrizao za njega i po pisanjima Dejvida Ornštajna i Fabricija Romana pitanje je vremena kada će se preseliti na "Old traford".
Baleba je dao pristanak i jedva čeka da pojača Junajted koji je ponudio 70 miliona evra plus šest kroz bonuse.
Brajton želi više, ali i tim sa juga Engleske zna da je pravo vreme da proda talentovanog Kamerunca i sigurno je da će do dogovora doći.
Junajted radi veoma dobro ovog leta, preporodio je vezni red, doveo je Santosa i Tilemansa do sada, a Baleba bi trebao biti taj koji će dodatno ojačati srednji deo terena pred veoma napornu sezonu u kojoj se Mančester nakon par godina pauze vraća u Ligu šampiona.
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