NOVA PREMIJERLIGAŠKA BOMBA: Junajted daje preko 70 miliona za veznjaka Brajtona

MANČESTER junajted nastavlja sa ojačavanjem sastava za narednu sezonu, a najnovija meta je supertalentovani Karlos Baleba.

Simon Davies / imago sportfotodienst / Profimedia

Vezista Brajtona je bio na meti kluba i prošlog leta, ali do dogovora između timova nije došlo i Kamerunac je ostao na "Ameksu".

Odigrao je solidnu sezonu, a Mančester je ponovo zagrizao za njega i po pisanjima Dejvida Ornštajna i Fabricija Romana pitanje je vremena kada će se preseliti na "Old traford".

🚨🔴 Manchester United are set to sign Carlos Baleba from Brighton as new midfielder!



Official bid over €70m plus €6m add-ons sent to Brighton, as per @David_Ornstein.



No club to club agreement yet but #MUFC to send new bid.



Baleba, pushing since August 2025 to join United. pic.twitter.com/pINmzs2TNI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026

Baleba je dao pristanak i jedva čeka da pojača Junajted koji je ponudio 70 miliona evra plus šest kroz bonuse.

Brajton želi više, ali i tim sa juga Engleske zna da je pravo vreme da proda talentovanog Kamerunca i sigurno je da će do dogovora doći.

Junajted radi veoma dobro ovog leta, preporodio je vezni red, doveo je Santosa i Tilemansa do sada, a Baleba bi trebao biti taj koji će dodatno ojačati srednji deo terena pred veoma napornu sezonu u kojoj se Mančester nakon par godina pauze vraća u Ligu šampiona.