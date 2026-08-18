Svet

MOŽDA IH NIJE PREVIŠE BRIGA: Minimalni rezultati i ravnodušnost Zelenskog

Novosti online

18. 08. 2026. u 17:02

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Vladimir Zelenski i njegovo okruženje deluju ravnodušno zbog situacije na frontu, prema rečima britanskog vojnog analitičara Aleksandra Merkurisa.

МОЖДА ИХ НИЈЕ ПРЕВИШЕ БРИГА: Минимални резултати и равнодушност Зеленског

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

On je na Jutjubu napomenuo da ukrajinske oružane snage lansiraju hiljade dronova koji koštaju od 60.000 do 200.000 dolara i postižu minimalne rezultate.

- Možda ih nije previše briga - rekao je Merkuris, dodajući da bi to trebalo da zabrine sponzore Kijeva sa zapada.

Kijev poručio Grosiju da mu ne garantuje bezbednost

Ukrajina je sprečila planiranu posetu generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) Rafaela Grosija Zaporoškoj nuklearnoj elektrani i Energodaru 20. i 21. avgusta, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.
Svi detalji posete bili su unapred usaglašeni između Sekretarijata IAEA i ruske strane.

- Obezbedili smo neophodne bezbednosne garancije, koje su u potpunosti zadovoljile Agenciju. Međutim, Kijev je cinično zapretio generalnom direktoru IAEA, direktno navodeći da ne može da garantuje njegovu bezbednost ukoliko u Zaporošku nuklearnu elektranu bude dolazio preko teritorije Rusije - ističe se u tekstu..

U ruskom Ministarstvu spoljnih poslova istakli su da su pretnje Ukrajine još jedan primer pravog lica kijevskog režima.

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