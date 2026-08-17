MESAROVIĆ I NIKOLIĆ ODGOVORILE MARINIKI TEPIĆ: "Dokazana lažovčina, interesuje te samo zloupotreba tragedije"

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede, Adrijana Mesarović, i narodna poslanica Milica Nikolić žestoko su reagovale na navode opozicionarke Marinike Tepić o stanju u Deliblatskoj peščari i optužbama za navodnu korupciju i zloupotrebe.

Foto: Ministarstvo privrede//SNS

Mesarović je Tepićevu optužila da iznosi laži i obmane, navodeći da je reč o osobi koju, kako tvrdi, "niko normalan u ovoj zemlji više ne shvata ozbiljno".

- Marinika Tepić jednostavno ne ume da izgovori ništa, a da nije suva laž i obmana! To je najveći lažov u istoriji srpske političke scene i stranački konvertit bez presedana! Zamislite Marinika i Dragan Đilas pričaju o korupciji - to je teatar apsurda i uvreda za svakog zdravog, normalnog i poštenog čoveka u Srbiji! Ljudi koji su drugo ime za korupciju, čije su multikom-blokadersko-tajkunske stranke nastale na pljački, pričaju o pravdi - navela je Mesarović u objavi na Instagramu.

Ona je dodala da su, kako tvrdi, Tepićini raniji nastupi bili "bizarni, apsurdni i suludi", uz ocenu da je "nervoza velika pred izbore".

- Narod zna kome veruje i koga podržava, a to je politika našeg predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke! - poručila je Mesarović.

Na reči Marinike Tepić, reagovala je i narodna poslanica Milica Nikolić, koja je direktno odgovorila Tepićevoj na njene tvrdnje o Deliblatskoj peščari.

- Nije te interesovala Peščara dok si pare iz budžeta pokrajine davala narko dileru. Ili dok ste zemljište pokrajine davali tajkunima i kriminalcima. Interesuje te samo tragedija, odnosno njena zloupotreba. Imaš li i na ovoj tragediji samo ti tapiju na bol, dokazana lažovčino?! - napisala je Nikolić na Iksu.

Nije te interesovala Peščara dok si pare iz budžeta pokrajine davala narko dileru. Ili dok ste zemljište pokrajine davali tajkunima i kriminalcima.

Interesuje te samo tragedija, odnosno njena zloupotreba.

Imaš li i na ovoj tragediji samo ti tapiju na bol, dokazana lažovčino?! pic.twitter.com/oquzvnn9Qx — Milica Nikolić (@MilicaRNikolic) August 17, 2026

Tepić je prethodno navela da je Deliblatska peščara za nju, kao nekoga ko je rođen i odrastao u Banatu, mnogo više od rezervata prirode. Ona je optužila nadležne da godinama ćute o, kako je navela, "organizovanoj krađi drveta", odnošenju peska sa dina i navodnom bogaćenju ljudi bliskih vlasti. Tepić je poručila i da će sve što je navela "dokazati u narednim nedeljama".